Vážna nehoda na severe Poľska: Kamión to napálil do autobusu s deťmi, dvaja ľudia zahynuli

Policajná hovorkyňa Anna Balinská pre súkromnú televíznu stanicu TVN24 uviedla, že v čase nehody deti smerovali do školy. Prvotné zistenia naznačujú, že kamión vošiel do protismeru a čelne narazil do autobusu.

24 września doszło do zderzenia autobusu szkolnego z tirem w miejscowości Tyrowo https://t.co/DF6CqUt6nm pic.twitter.com/7sKU4ZqOGn — TransInfo.pl (@TransInfo_pl) 24. septembra 2018

Vodič autobusu a jeden z opatrovateľov detí zahynuli na mieste. Vodiča kamiónu previezli vrtuľníkom do nemocnice. Balinská dodala, že v autobuse sa viezlo sedem detí, tri z nich previezli do nemocnice na pozorovanie.