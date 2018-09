Celý svet sa im smeje! Toto sú klamstvá a výmysly ruských agentov v exkluzívnom rozhovore

V rozhovore, ktorý uverejnila ruská štátna stanica RT vo štvrtok, odpovedali Petrov a Boširov na otázky šéfredaktorky RT Margity Simonjanovej. Tvrdili, že do Británie prišli ako obyčajní turisti, aby si pozreli „preslávenú“ katedrálu v Salisbury, najmä jej „slávnu“ 123-metrovú vežu.

Výpoveď hneď po uverejnení však zahraničné médiá ako Daily Mail označili za sériu do očí bijúcich lží a smiešnych výmyslov. Podľa britských novinárov je vo verzii Rusov hneď niekoľko trhlín, z ktorých má byť jasné, že dvojica neprišla do krajiny kvôli pamiatkam.

Nepriaznivé počasie

Podľa ich výpovede prišli Rusi do Salisbury najmä kvôli preslávenej katedrále, ktorá sa v meste nachádza. Tretieho marca, teda v deň, kedy do mesta prišli prvýkrát, malo byť silno nasnežené a „bolo nemožné sa kamkoľvek dostať“. Topiaci sa sneh bol podľa nich hlavným dôvodom, prečo sa v meste držali iba pol hodinu. Boli totiž „po kolená premočení“. Silno pršať malo aj v nedeľu, teda v deň, kedy sa do Salisbury vrátili druhý raz.

Zdroj: SITA/Metropolitan Police via AP

Britským novinárom príde podozrivé, že sa dvaja občania krajiny, ktorá je známa pre svoje nepriaznivo chladné počasie, nechali od svojho turistického plánu odradiť „čľapkanicou“. Podľa polície išli 3. marca iba obzrieť Skripaľov dom s vedomím, že sa nasledujúci deň vrátia.

Tvrdenia o zlom počasí spochybnila aj skutočnosť, že sa počas spomínaného víkendu oteplilo. Na zemi mala byť len slabá, pokiaľ vôbec nejaká pokrývka snehu. V nedeľu už teploty podľa novinárov dosiahli deväť stupňov Celzia a navyše neregistrovali žiadne zmienky o „silnom daždi“.

Zdroj: topky

V nedeľu mali Rusi v pláne navštíviť aj iné pamiatky v lokalite, medzi nimi aj Stonehenge. Zabrániť im v tom mal silný dážď. Podľa aktivity na sociálnych sieťach a turistickej platformy TripAdvisor však počasie iným ľuďom problém nerobilo a spomínané pamiatky navštívili masy.

Žiadne fotky katedrály

Dvojica tvrdila, že katedrálu navštívili v nedeľu. Z časov, v ktorých ich zachytili kamery v meste, však vyplýva, že medzi príchodom a odchodom zo Salisbury by bolo nemožné stihnúť obhliadku známej pamiatky a zároveň prejsť 1,6 kilometra ku Skripaľovmu domu, kde ich zachytila kamera. Ten sa okrem iného nachádza na opačnom smere z vlakovej stanice, než katedrála. Ich tvrdenie, že sa k domu dostali náhodou a ani nevedeli, o aký dom ide, je tým pádom nedôveryhodné.

Zdroj: Facebook/Salisbury Cathedral

Navyše sa podľa miestneho biskupa Rusi na žiadnych záznamoch z kamier v katedrále a jej okolí nenachádzajú. Dvojica okrem iného neukázala žiadne fotky pamiatky, za ktorou údajne cestovali tisícky kilometrov.

Ženský parfum v batožine

Podľa vyšetrovania polície novičok priviezli do krajiny vo fľaštičke so ženským parfumom Nina Ricci. Dvojica Rusov toto tvrdenie zamietla s tým, že by si colníci ženský parfum v batožine dvoch mužov všimli a prišlo by im to divné. Novinári tvrdia, že nosiť parfum v príručnej batožine je bežné, obzvlášť keď je nakupovanie kozmetiky v duty-free zónach na letisku populárne.

Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Augstein, File

Dvojici sa nepodarilo vysvetliť ani to, prečo mali na cestu domov dva lety s rozdielnymi časmi. Nevyjadrili sa ani ku svojmu ubytovaniu, pre ktoré si vybrali hotel vo východnom Londýne miesto romantického mestečka Salisbury.