V Salisbury sa otrávila sexi ruská modelka: Hovorí o sprisahaní, chceli ju zabiť Putinovi ľudia

Modelka ruského pôvodu Anna Shapirová (30) bola v nedeľu so svojím britským manželom Alexom Kingom v reštaurácii Prezzo, kde obaja počas večere pocítili náhlu nevoľnosť. Táto udalosť sa odohrala v centre Salisbury, približne 320 metrov od stravovacieho zariadenia Zizzi, ktoré navštívil bývalý agent ruskej vojenskej rozviedky Sergej Skripaľ s dcérou Julijou predtým, ako ich našli vo vážnom stave na lavičke v miestnom parku.

Zdroj: Instagram/missannawebb

Shapirová v rozhovore pre britský denník The Sun uviedla, že z Londýna sa odsťahovala len nedávno. Dôvodom bolo, že na sociálnych sieťach začala dostávať vyhrážky smrťou. V rozhovore pre britský denník vyhlásila, že jej smrť chcú ruský prezident Vladimir Putin a jeho stúpenci. Shapirová si myslí, že bola terčom "ruských vrahov" podobne ako v marci Skripaľovci. Spresnila, že jej otec bol vysokopostaveným predstaviteľom armády v čase, keď Putin zastával post predsedu ruskej vlády. Shapirová v rozhovore uviedla, že si je "istá, že Rusi si myslia, že som britská špiónka". To bol podľa nej dôvod, prečo dostávala vyhrážky smrťou.

Zdroj: SITA/Jonathan Brady/PA via AP

Polícia ešte v noci na pondelok vylúčila, že by v prípade hostí reštaurácie Prezzo šlo o otravu nervovoparalytickou látkou ako u Skripaľovcov. The Sun napísal, že Shapirová a King mohli byť otrávení pri kontakte s jedom na potkany. Manželov po objavení sa príznakov otravy previezli do nemocnice, kde Kinga uviedli do umelej kómy. Shapirová bola z nemocnice prepustená v pondelok večer, zatiaľ čo jej manžel je ešte stále v nemocnici. Shapirová pochádza z Nižného Novgorodu, ale od roku 2006 má izraelské občianstvo. Do Británie sa presťahovala v roku 2008. Ruské médiá napísali, že jej otec hrával vo vojenskom orchestri.