Nemecko a Taliansko našli spoločnú reč: Spoločne zavŕšili rokovania o navracaní migrantov

BERLÍN - Nemecká a talianska vláda dospeli k dohode o spätnom prijímaní migrantov, ktorí boli zastavení na nemeckých hraniciach. Podľa agentúry DPA to oznámil vo štvrtok nemecký minister vnútra Horst Seehofer.

Podobné dohody so Španielskom a Gréckom dosiahla nemecká vláda už v uplynulých týždňoch. Odmietnutých migrantov z nemeckých hraníc umožnia vrátiť do týchto krajín v prípadoch, ak tam predtým požiadali o azyl. "Dohoda s Talianskom je takisto dojednaná. Teraz chýbajú už len dva podpisy - talianskeho kolegu a mňa," povedal Seehofer vo štvrtok na pôde Spolkového snemu v Berlíne s tým, že do úplného uzavretia môže uplynúť ešte niekoľko dní.

Seehofer len pred niekoľkými dňami vyhlásil, že tým jediným, čo zostáva k dosiahnutiu dohody medzi Berlínom a Rímom, je získanie súhlasu zo strany jeho talianskeho kolegu Mattea Salviniho. Nemeckú vládnu koalíciu ohrozil ešte v júni spor medzi Seehoferovou Kresťanskosociálnou úniou Bavorska (CSU) a Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) kancelárky Angely Merkelovej, ktorý sa týkal zámeru spolkového ministra vnútra sprísniť azylovú politiku krajiny.

Strany sa napokon dohodli s tým, že migranti budú zastavovaní na hraniciach a posielaní nazad do tých krajín Európskej únie, v ktorých sa predtým zaregistrovali. Taliansko sa stalo hlavnou počiatočnou destináciou pre migrantov prichádzajúcich do Európy zo severnej Afriky. V súlade s nariadeniami EÚ je teda Taliansko tým štátom, ktorý je povinný prijímať ich žiadosti o azyl.