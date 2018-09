Horst Seehofer: Migračnej dohode medzi Nemeckom a Talianskom stojí v ceste už len Salvini

MNÍCHOV - Taliansky minister vnútra Matteo Salvini je tým jediným, čo stojí v ceste k dosiahnutiu dohody o migrácii, na základe ktorej by mohlo Nemecko zo svojich hraníc vracať migrantov späť do Talianska, ak to bola krajina, kde sa pôvodne zaregistrovali. Uviedol to podľa agentúry DPA nemecký minister vnútra Horst Seehofer.

"Rokovania boli na pracovnej úrovni uzavreté - teraz je to na stole ministra vnútra Salviniho -, takže uvidíme, či bude ratifikovať to, čo sa dohodlo," povedal Seehofer, ktorý k migrácii podľa DPA zaujíma podobne nekompromisný postoj ako Salvini. Taliansko sa stalo hlavnou počiatočnou destináciou pre migrantov prichádzajúcich do Európy zo severnej Afriky. V súlade s nariadeniami EÚ je teda Taliansko tým štátom, ktorý je povinný prijímať ich žiadosti o azyl.

Taliansko bojuje s prílevom migrantov, z ktorých mnohí nemajú v úmysle v tejto krajine zostať a chcú pokračovať v ceste do bohatších krajín, ako je Nemecko. Začiatkom roka udržala nemecká kancelárka Angela Merkelová svoju vládnucu koalíciu pokope len vďaka prísľubu, že nájde spôsoby, ako posielať migrantov späť do prvej krajiny EÚ, do ktorej prišli. Podobné dohody ako s Talianskom sa už Nemecku podarilo dosiahnuť napríklad so Španielskom alebo Gréckom.

Migračnú dohodu s Nemeckom môže Taliansko podpísať už v piatok, tvrdí Salvini

Taliansky vicepremiér a minister vnútra v pondelok vyhlásil, že Taliansko môže bilaterálnu dohodu o migrácii, ktorú požaduje Nemecko, podpísať už tento piatok. Informovala o tom agentúra DPA. "Túto dohodu budeme pravdepodobne môcť uzavrieť už tento piatok v rámci summitu ministrov zahraničných vecí EÚ vo Viedni," uviedol v Miláne podľa agentúry ANSA Salvini, ktorý však dodal, že podpíše len takú dohodu, podľa ktorej sa už "Taliansko nebude musieť starať ani o jediného ďalšieho migranta".

