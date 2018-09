Dovolenkári, POZOR: Najobľúbenejšia grécka destinácia hlási veľkú zmenu, turistov nepoteší

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

SANTORINI - Od marca do decembra takmer každý deň vysypú výletné lode na ostrove Santorini tisíce turistov, ktorí tu pumpujú peniaze do miestnej ekonomiky prostredníctvom nákupov jedla, pitia a výletov na severnú časť ostrova, kde sledujú, ako slnko vkĺzne do Egejského mora. Píše to denník The Wall Street Journal. Niektorí miestni úradníci však tvrdia, že už toho videli dosť. "Ostrov je nasýtený," hovorí starosta Nikos Zorzos. "Nezvládneme ďalších turistov."