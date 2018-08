Mladík sledoval západ slnka, keď zachytil nečakanú romantiku: Pomôžte nájsť dvojicu na FOTO!

Autorom romantickej fotografie z gréckeho ostrova Santorini je Col Stanson. Minulý týždeň sledoval fascinujúci západ slnka, keď sa mu podarilo zachytiť žiadosť o ruku. Mladík kľačí na útese vypínajúcom sa nad Egejským morom a drží ruku svojej vyvolenej.

Cola tento moment uchvátil natoľko, že chce teraz dvojicu nájsť. "Bol som na prechádzke, kochal som sa pohľadom na západ slnka a zachytil som ich. Nemal som im ako odovzdať tú fotku, tak hádam to za mňa urobí sociálna sieť," napísal na Twitteri.

Watching the sunset in Santorini last night and captured this but wasn’t able to get the picture to the couple, so twitter do your thing pic.twitter.com/1pbmGtUOW0