FOTO Dokážete identifikovať chuťovky, ktoré dostal Adam v lietadle? Ani psovi by som to nedal!

LONDÝN - Adam Ball a jeho rodina zostali nemilo prekvapení pri pohľade na jedlo, ktoré im naservíroval personál počas letu z dovolenky. Nespokojní zákazníci sa preto obrátili na British Airways so sťažnosťou. Musí im však stačiť vysvetlenie, že je všetko v poriadku a v súlade so štandardmi spoločnosti.

"Toto by som nedal ani svojmu psovi," okomentoval svoje fotografie Adam.

Zdroj: Facebook/Adam Ball

Je na nich zachytené jedlo, ktoré dostala jeho rodina počasu letu z ostrova Maurícius do Londýna. "To čierne na prvom obrázku sú kuracie nugetky pre moje deti, na druhom sú zas zeleninové lasagne, ktoré mi takmer spôsobili záchvat. Tretie jedlo je párok s vajíčkami, so zemiakom a zhorenou fazuľou," pokračuje s tým, že na prvý pohľad nebolo možné zadefinovať jednotlivé "delikatesy".

Mnohí užívatelia sa stotožnili s Ballom a jedlo označili za ohavné. Adam sa následne sťažoval a žiadal vysvetlenie zo strany leteckej spoločnosti. No tá sa tvári, že všetko je v poriadku a ponúkané pokrmy ničím neporušujú nastavené štandardy.

"Sme hrdí na kvalitu jedál, ktoré ponúkame na palube našich lietadiel. Nedávno sme spustili investičný program vo výške niekoľkých miliónov libier do nášho World Traveller Cateringu," uviedol hovorca British Airways. Tím šéfkuchárov z celého sveta podľa neho tvorí každý mesiac nové menu, aby boli jedlá plné chuti aj vo výške viac ako 10 000 metrov nad morom. Natíska sa preto otázka, či vôbec videl Adamove fotky, lebo tie ako od "top" šéfkuchárov rozhodne nevyzerajú.