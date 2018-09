Novomanželia neverili vlastným očiam: Podarilo sa im urobiť FOTO, na ktoré nikdy nezabudnú

Ilustračné foto

Zdroj: thinkstock.com

LONDÝN - Keď si Jason (36) a Michelle (32) Dightovci vymenili svoje manželské sľuby, nasmerovali si to k romantickému prístavu na anglickom ostrove Isle of Wight kvôli svadobným fotografiám. Netušili však, že tam stretnú niekoho, kto urobí ich najkrajší deň v živote ešte zaujímavejším. Podarilo sa im urobiť si snímky s osobou, ktorá náhodou v tom okamihu vystupovala z jednej z lodí a keď sa ich priatelia a rodina dozvedeli, o koho ide, nechceli im to vôbec veriť. Museli im ukázať dôkaz.