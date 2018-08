Zeman má strach z najhoršieho: Ak odídeme z Afganistanu, môže vzniknúť nový Daeš

Zeman vyjadril presvedčenie, že ak západné krajiny odídu z Afganistanu, ovládne ho Taliban a vznikne nový Daeš. To by podľa neho nebolo dobré ani pre Českú republiku."V Kábule sa bojuje za Prahu, odísť by dokázal len zbabelec," vyhlásil Zeman, ktorý zároveň vyjadril podporu členstvu svojej krajiny v Severoatlantickej aliancii.

Prezident vo svojom prejave ubezpečil ambasádorov, že medzi zahraničnou politikou vlády ČR a Pražského hradu neexistujú zásadné rozdiely. Premiéra Andreja Babiša ocenil za aktívne vystupovanie v rámci Európskej únie. "Som veľmi rád, že došlo k zásadnému posunu. Predtým sme v Európskej rade stáli prikrčení v kúte, nevyvíjali žiadnu iniciatívu," domnieva sa český prezident.

Zeman tiež zopakoval svoj dlhodobý nesúhlas so sankciami EÚ voči Rusku, ktoré sú podľa neho nevýhodné pre obe strany. Na stretnutí s veľvyslancami, ktoré sa koná každý rok, sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí a vnútra a šéf koaličnej ČSSD Jan Hamáček.