Nekompromisný postoj Babiša: Pozrite, čo povedal o maloletých sirotách zo Sýrie

"Prečo by sme ich prijímali? Máme siroty aj u nás, ktoré musíme pripraviť do života," povedal Babiš pre denník Právo. Informoval o tom v sobotu spravodajský server iDNES.cz. Podľa Babiša je už Česká republika solidárna dostatočne. "Od roku 2015 sme do rôznych krajín kvôli migrácii poslali 2,5 miliardy, pomáhame na mieste v Sýrii lekármi i expertmi, v Česku sme ošetrili 2500 pacientov vrátane množstva sýrskych detí," podotkol český premiér, ktorý sa zároveň pozastavil nad tým, že sa riešia len siroty zo Sýrie, a nie napríklad z Ukrajiny.

S návrhom, aby ČR poskytla azyl 50 deťom bez rodičov z utečeneckých táborov v Grécku či Libanone, prišla predtým europoslankyňa za KDU-ČSL Michaela Šojdrová, pripomína iDNES.cz. O deti by sa v Česku podľa europoslankyne postarali neziskové a charitatívne organizácie, prípadne detské domovy zriaďované krajmi či cirkvami. Na otázku, čo s legálnou migráciou, Babiš podľa servera Novinky.cz odpovedal: "ČR dáva pracovné víza na základe požiadaviek firiem a inštitúcií, ročne to je zhruba 28.000 ľudí. Každý, kto k nám príde, má povolenie. A ministerstvo vnútra starostlivo analyzuje, komu ho dá".

Zároveň dodal, že ČR musí sprísniť tresty za prevádzačstvo a zamerať sa na účelové sobáše, ako aj zjednodušiť návratovú politiku pri delikvencii. "Nepodceňujeme to, a preto pripravujeme komplexný návrh. Do Vianoc by mal byť hotový," uviedol Babiš.