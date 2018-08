MIMORIADNA SPRÁVA Chaos po streľbe na Floride: VIDEO Traja mŕtvi a sedem zranených

Incident sa stal v Jacksonville Landing, kde sa vtedy konal turnaj v hraní videohier. Úrady podľa Williamsa veria, že za ním stojí 24-ročný David Katz z Baltimoru, ktorý pri ňom použil minimálne jednu ručnú strelnú zbraň. Katz do centra pricestoval na spomínaný turnaj v hre Madden NFL 19.

Zdroj: SITA/AP Photo/John Raoux

Podľa EA Sports, ktorá zastrešuje výrobu hry, bol Katz víťazom šampionátu v roku 2017. Williams informoval, že vyšetrovatelia momentálne čakajú na konečné potvrdenie páchateľovej identity. Pri vyšetrovaní pomáha aj kancelária Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v Baltimore.

UPDATE: The Sheriff's Office says one suspect is dead and multiple fatalities have been reported after a mass shooting in Jacksonville, Florida. https://t.co/yWTjVZRb8U pic.twitter.com/C4MsKn8S4C