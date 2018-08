Smútok vo Washingtone: Svet opustil dlhoročný senátor a Trumpov ostrý kritik John McCain

Ako vo svojom vyhlásení spresnila McCainova kancelária, senátor podľahol komplikáciám súvisiacim s rakovinou mozgu. V texte sa uvádza, že senátor zomrel obklopený rodinou. McCain zastupoval v Senáte štát Arizona a bol republikánskym poslancom. Bol medzinárodne známym a uznávaným veteránom vojny vo Vietname. Jeho kancelária vo vyhlásení konštatovala, že senátor "verne slúžil Spojeným štátom 60 rokov".

McCainova rodina v piatok oznámila, že senátor sa rozhodol prerušiť svoju liečbu rakoviny mozgu. McCainovi, ktorý má 81 rokov, vlani v júli diagnostikovali agresívnu formu rakoviny mozgu a odvtedy sa podroboval liečbe. V snahe byť so svojou rodinou v domovskom štáte Arizona opustil Washington. Naďalej však zostal vplyvnou politickou osobnosťou a častým kritikom amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Jeho rodina vo vyhlásení, ktoré zverejnili miestne médiá, uviedla: "Minulý rok sa senátor John McCain s Američanmi podelil o informáciu, o ktorej už naša rodina vedela: agresívny druh rakoviny - glioblastóm s tým, že jeho prognóza je vážna." Rodina ďalej napísala, že v súvislosti s prežitím McCain prekonal očakávania, ale "postup choroby a neúprosný pokročilý vek učinili verdikt". Rodina dodala, že senátor "sa so svojou obvyklou silou vôle rozhodol skončiť s liečbou".

McCainova dcéra Meghan v tvíte napísala, že jej rodina "je veľmi vďačná za lásku a veľkorysosť", ktoré dostali za uplynulý rok. McCain, veterán vojny vo Vietname, strávil vyše päť rokov ako vojnový zajatec. Stal sa senátorom celkovo šesťkrát a v roku 2008 neúspešne kandidoval v prezidentských voľbách proti demokratovi Barackovi Obamovi. Lekári mu objavili zhubný nádor mozgu počas operácie vlani v júli.

Kto bol John McCain

John McCain sa narodil 29. augusta 1936 na vojenskej základni v Američanmi kontrolovanej Paname, kde jeho otec slúžil ako dôstojník námorníctva. Vojenská tradícia v McCainovej rodine bola veľmi silná, v ozbrojených silách neslúžil len jeho otec, ale aj jeho starý otec, čo neskôr motivovalo aj Johna McCaina pre kariéru v americkom vojenskom letectve. McCainova rodina sprevádzala svojho otca na rôzne vojenské základne v USA a v tichomorskej oblasti, až kým sa v roku 1951 usadila v Severnej Virgínii.

Po absolvovaní internátnej strednej školy v Alexandrii v roku 1954 mladý McCain nastúpil na Námornú akadémiu v Annapolise. Jeho temperament a jeho údajné komentovanie príkazov nadriadených však znížili celkové hodnotenie mladého študenta, ktorý v rebríčku absolventov z roku 1958 skončil spomedzi 899 mladíkov na 894. mieste.

Po skončení školy sa začala McCainova 22-ročná vojenská kariéra, ktorá ho doviedla aj do Vietnamu a prinútila ho stráviť päť rokov v tamojšom vojenskom väzení. Kapitán McCain prežil niekoľko život ohrozujúcich situácií, z ktorých najvážnejšou bol požiar na leteckej lodi 29. júla 1967, ktorý si vyžiadal 134 ľudských životov. McCain po záchrane odmietol ponuku vrátiť sa domov a rozhodol sa pre účasť v ďalších vojenských operáciách.

Zasiahnuté lietadlo

Na konci októbra 1967 bolo však jeho bojové lietadlo zasiahnuté a McCain bol donútený katapultovať sa. Po strate vedomia sa prebudil vo vojenskej nemocnici v Hanoji so zlomenými rukami a nohou. Nízka kvalita ošetrovania a následné uväznenie McCaina zanechali trvalé následky na jeho horných končatinách.

Aj po svojom návrate v roku 1973 však McCain pokračoval vo vojenskej kariére. Jeho hrdinstvo počas vojny vo Vietname bolo ocenené niekoľkými vyznamenaniami. Americké ozbrojené sily opustil McCain v roku 1981, aby sa o dva roky neskôr sa stal kongresmanom. John McCain bol dvakrát ženatý. S prvou manželkou, modelkou Carol Sheppovou, sa oženil v roku 1965. Osvojil si jej dve deti a pár mal spoločnú dcéru Sidney. V roku 1979 stretol McCain Cindy Hensleyovú, dcéru majiteľa prosperujúcej pivovarníckej firmy v Arizone. Mesiac po rozvode s Carol v roku 1980 sa s Hensleyovou zosobášil.

McCainovci majú dvoch synov a jednu dcéru. V roku 1991 si pár adoptoval dcéru Bridget z útulku Matky Terezy v Bangladéši. McCainovým vierovyznaním je kresťanstvo. Politik s povesťou presadzovania svojských riešení, niekedy v rozpore so straníckou doktrínou, patril ku kľúčovým postavám presadzujúcim posilnenie americkej vojenskej prítomnosti v Iraku. Jeho politická kariéra sa začala v roku 1983, keď sa stal členom americkej Snemovne reprezentantov, dolnej komory amerického Kongresu.

Veterán, niekdajší vojnový zajatec z Vietnamu a nositeľ niekoľkých štátnych vyznamenaní, získal v roku 1987 post amerického senátora. Túto funkciu vo voľbách trikrát obnovil a v roku 2000 sa usiloval získať oficiálnu prezidentskú nomináciu republikánov. Porazil ho vtedy neskorší prezident George W. Bush. Napriek problémom v kampani počas primárnych volieb a nedostatku sponzorských príspevkov sa 72-ročný senátor McCain stal oficiálnym nominantom konzervatívcov na post amerického prezidenta.

Svoje prvé politické kontakty v Arizone získal John McCain po tom, keď začal pracovať ako viceprezident pre public relations v pivovarníckej spoločnosti rodiny jeho druhej manželky Cindy McCainovej. Dva razy za sebou, v rokoch 1982 a 1984, získal McCain post v Snemovni reprezentantov vo Washingtone a v roku 1987 sa stal senátorom štátu Arizona. V centre jeho prvých politických cieľov stála pomoc domorodým Indiánom a boj proti korupcii v kasínach. Popularita vojnového veterána McCaina sa v Kongrese zvyšovala. V roku 1988 bol jedným z potenciálnych kandidátov Georgea H.W. Busha na post viceprezidentského kandidáta; napokon sa stal predsedom jeho komisie pre veteránov.

V roku 1989 čelil McCain spolu s ďalšími štyrmi senátormi vyšetrovaniu pre údajnú korupciu. Etická komisia Senátu napokon McCaina zbavila obvinení, ale skonštatovala, že senátor sa dopustil zlého úsudku, keď súhlasil s požiadavkou firmy Lincoln Savings and Loan Association, aby loboval v jej prospech počas stretnutia s regulačnými orgánmi. Tzv. škandál Keating 5 však nepoškodil kariéru uznávaného senátora a voliči v Arizone mu v roku 1992 odovzdali 52 percent hlasov.

Imidž nezávislého

Počas 90. rokov si senátor McCain vyslúžil povesť nezávislého politika, ktorý stál mnohokrát proti oficiálnej doktríne Republikánskej strany. Jednou z jeho iniciatív bola reforma financovania politických strán, čo bol projekt pripravený spoločne s demokratickými senátormi. McCain opakovane upozorňoval na skryté vládne dotácie na miestne projekty a iniciatívy členov kongresu vo finančných zákonoch. Napriek nesúhlasu republikánov pomáhal presadiť demokratický zákon o zvýšení spotrebnej dane za tabakové výrobky.

John McCain v roku 1992. Zdroj: SITA/AP Photo/John Duricka

Svoju prvú kandidatúru na funkciu prezidenta ohlásil senátor McCain 27. septembra 1999 v štáte New Hampshire, kde vo februári 2000 svojho oponenta Georgea W. Busha v primárnych voľbách porazil. Silnou stránkou McCaina bola otvorenosť voči médiám, ktorou kompenzoval nedostatok finančných prostriedkov na televíznu reklamnú kampaň. V primárnych voľbách v Južnej Karolíne v roku 2000 však McCainovi odporcovia spustili intenzívnu negatívnu kampaň, v ktorej ho nepravdivo označili za homosexuála, jeho manželku za závislú na drogách a jeho adoptovanú bangladéšsku dcéru za nemanželské dieťa.

McCain v Južnej Karolíne prehral a jeho prezidentská kandidatúra pre voľby 2000 sa odvtedy nespamätala. Hoci McCain následne kandidatúru stiahol a oficiálne podporil Georgea W. Busha, ako senátor stál viackrát proti nemu v otázkach zdravotníckej reformy či globálneho otepľovania. Bol jedným z dvoch republikánskych senátorov, ktorí hlasovali proti Bushovmu návrhu poskytnúť dočasné daňové úľavy vyšším príjmovým skupinám a podnikateľom. S demokratmi spolupracoval aj na zásadnej reforme imigrantskej politiky, ktorá však nakoniec nebola schválená.

Nezávislé postoje senátora McCaina, jeho otvorená kritika vládnych rozhodnutí, vrátane spôsobu vedenia vojny v Iraku, a ochota spolupracovať so senátormi bez ohľadu na to, ktorú stranu zastupujú, viedla k nárastu popularity tohto republikánskeho politika, a to najmä v radoch nezávislých voličov.

Úmysel kandidovať na funkciu prezidenta ohlásil McCain opäť v štáte New Hampshire 25. apríla 2007. Najpopulárnejším republikánskym kandidátom v tom čase bol pritom bývalý starosta New Yorku Rudi Giuliani; veľké šance pripisovali analytici aj boháčovi Mittovi Romneymu, ktorý mal dostatok prostriedkov na drahú volebnú kampaň.

Prvým ťažkostiam čelil McCain už v lete 2007, keď musel pre nedostatok financií prepustiť časť svojho volebného tímu. McCainova nezávislosť od republikánov dlho vyvolávala nedôveru tradičných republikánskych sponzorov. Najvyšší prílev financií a upevnenie pozície vnútri Republikánskej strany zaznamenal senátor po ohlásení viceprezidentskej kandidatúry aljašskej guvernérky Sarah Palinovej. Tá reprezentuje tradične silné a lojálne sociálne konzervatívne krídlo republikánov. McCain však v najdrahšej volebnej kampani v amerických dejinách zápasil s nedostatkom finančných prostriedkov počas celého obdobia a preto sa rozhodol prijať vládne prostriedky na jej financovanie.

Vyše roka trvajúcu McCainovu kampaň označili politickí komentátori niekoľkokrát za skončenú; senátor sa však napriek problémom nevzdal a vybudoval si povesť bojovníka. Boj zdôrazňoval aj v posledných dňoch pred voľbami, keď podľa prieskumov verejnej mienky za svojím politickým rivalom Barackom Obamom zaostáva približne o päť percent.

Volebná kampaň Johna McCaina oslovila na začiatku veľa nezávislých voličov, teda Američanov, ktorí nie sú členmi žiadnej z hlavných politických strán. Nomináciou Sarah Palinovej upevnil svoje pozície v straníckej základni, ktorá ho dovtedy považovala za príliš nezávislého. McCain oslovoval väčšinou generáciu starších ľudí, voličov vo vidieckych oblastiach so stredoškolským vzdelaním, veriacich kresťanov a veľkú časť veteránov a príslušníkov ozbrojených síl.

Uctili si ho poprední politici

Poprední americkí politici vyjadrili sústrasť rodine republikánskeho senátora Johna McCaina v súvislosti s jeho úmrtím. McCain zomrel v noci na nedeľu v dôsledku komplikácií súvisiacich s rakovinou mozgu, na ktorú sa liečil od vlani.

Sústrasť rodine vyslovil medzi prvými prezident USA Donald Trump, a to aj napriek tomu, že jeho vzťahy so senátorom McCainom boli veľmi napäté. Začalo sa to v roku 2015, keď Trump spochybnil McCainove zásluhy z vojny vo Vietname. Trump McCaina často kritizoval aj po tom, ako senátor v roku 2017 odmietol podporiť plán, ktorý by nahradil program zdravotnej starostlivosti známy ako Obamacare.

Bývalý prezident Barack Obama vo svojom vyhlásení uviedol, že napriek rozdielom s McCainom mali spoločnú "vernosť k niečomu vyššiemu - ideálom, pre ktoré generácie Američanov a prisťahovalcov bojovali, pochodovali a obetovali sa." Dodal, že s Mccainom svoje vzájomné politické boje vnímali "dokonca ako výsadu, ako niečo ušľachtilé, ako príležitosť slúžiť ako vyslanci týchto veľkých ideálov v domovine a rozvíjať ich po celom svete". Obama vo svojom vyhlásení píše, že spolu s McCainom videli Spojené štáty ako "miesto, kde je všetko možné" a zachovanie tohto ideálu považovali za svoju vlasteneckú povinnosť.

Bývalý prezident George W. Bush označil McCaina za muža s hlbokým presvedčením a vlastenca najvyššieho stupňa. McCain bol podľa neho "štátnym zamestnancom v duchu najlepších tradícií našej krajiny". Označil ho tiež za priateľa, ktorý mu bude veľmi chýbať.

Exprezident Bill Clinton a bývalá ministerka zahraničných vecí USA Hillary Clintonová vzdali hold senátorovi McCainovi ako "zručnému, tvrdému politikovi", ktorý často odložil stranícku príslušnosť, aby urobil "to, čo považoval za najlepšie pre krajinu". Clinton pripomenul, že je McCainovi vďačný za jeho pomoc pri normalizácii vzťahov USA s Vietnamom, ku ktorým došlo počas jeho pôsobenia v Bielom dome.

Guvernér štátu Arizona Doug Ducey vo svojom vyhlásení píše o McCainovi ako o "velikánovi", "ikone" a "americkom hrdinovi". McCain je podľa guvernéra Američanom, na ktorého sa nikdy nezabudne. Dodal, že senátor vždy bojoval za to, čo bolo podľa jeho názoru správne, aj keď to nebolo práve populárne. Vyjadril nádej, že McCainov odkaz bude pre Američanov inšpiráciou aj naďalej.

Senátor McCain v noci nadnes podľahol komplikáciám súvisiacim s rakovinou mozgu. Zomrel na svojom ranči v Arizone obklopený rodinou. McCainova rodina tento piatok oznámila, že senátor sa rozhodol prerušiť svoju liečbu rakoviny mozgu.