O vlások unikli smrti: VIDEO Spovede ľudí, ktorí len zázrakom prežili zrútenie mostu v Janove

JANOV - Matka držala dcéru úplne zasypanú v sutinách za ruku, muža odhodila tlaková vlna, rodina utiekla na poslednú chvíľu do ústia tunela. Po utorkovom zrútení mosta v Janove priniesli dnes médiá niekoľko príbehov ľudí, ktorí pád mosta so šťastím prežili. Doteraz zomrelo najmenej 38 ľudí, deväť z 15 ranených je v kritickom stave. Pod sutinami môže byť desať až 20 osôb, odhaduje janovský prokurátor. Guvernér Ligúrie má za to, že záchranári už zrejme žiadneho preživšieho nenájdu.

Za ruku držala svoju 24-ročnú dcéru Camillu úplne zasypanú sutinami 58-ročná Marina Guagliatová, ktorú trosky uväznili po hruď. "Hasiči so mnou hovorili a chceli ma vyslobodiť, ale nevideli moju dcéru, ktorá bola celá zasypaná. Bez prestania som na nich kričala, nech ma nechajú a postarajú sa o ňu," povedala denníku La Repubblica na nemocničnom lôžku.

V okamihu nešťastia sa matka s dcérou preberali starinou v ekologickom zbernom dvore pri rieke Polcevera, ktorá tečie pod mostom. "Nadšene zbierame starožitnosti," vysvetľuje Guagliatová.

"Dokázala som záchranárom popísať, kde presne dcéra je, pretože som ju pod sutinami držala za ruku," vysvetľuje žena. Na priebeh udalostí si príliš nepamätá, niekoľkokrát stratila vedomie. Všetko jej rozprávala vo štvrtok dcéra, ktorá už nie je v ohrození života. Má ale zlomenú panvu a ruku, zlomené rebrá jej navyše prepichli pľúca.

Vodič zo zelenej dodávky

Mlčanie prelomil aj 37-ročný vodič zelenej dodávky, ktorá zostala stáť tesne pred spadnutou časťou mosta. Nešťastie sa odohralo vo chvíli, keď Luigi Fiorillo, otec štyroch detí, viezol potraviny do miestneho supermarketu. Šofér bol nútený spomaliť kvôli predbiehajúcemu autu, ale keď ho zrazu videl, ako z ničoho nič padá dolu, dupol na brzdy.

"Videl som cestu, ktorá sa zrútila, so všetkými tými autami, ktoré som mal dovtedy predo mnou," povedal vodič s tým, že videl, ako sa zrazu zrútil mostný pilier. Chcel zaradiť spiatočku, ale nešlo to. Dodávku potom nechal tesne pri okraji zrútenej časti. Pre noviny Corriere della Sera dodal, že prudko pršalo, a tak nebolo možné ísť veľmi rýchlo.

Luciana odhodila tlaková vlna

"Práve som prišiel pod most, otvoril som dvere auta a chcel som vystúpiť," povedal novinárom Luciano Goccia, keď si z kabíny nákladného vozidla, ktoré je z väčšej časti zlisované, prišiel vyzdvihnúť veci. "Zrazu som letel vzduchom, narazil som do steny, nemohol som dýchať, nemohol som nič," opísal Goccia rýchly sled udalostí.

Tlaková vlna ho odhodila o niekoľko metrov. Nákladné vozidlo je úplne zničené. Časť kabíny, kde sedel Goccia, dopadla o poznanie lepšie. To, že prežil pokladá za zázrak; váži si to, že môže byť so svojou rodinou. Keď pomyslí na ľudí, čo zostali v sutinách, nemôže vraj spať a na zrútený most nedokáže ani pozrieť. Jazdil po ňom deň čo deň, niekedy aj trikrát. Goccia vyviazol s vymknutým ramenom a pomliaždením bedier.

Rodina utekala späť do tunela

Bez úhony z miesta nešťastia unikli Nicola a Lisa Henton-Mitchellové a ich dve deti vo veku deväť a 12 rokov. Svoj dramatický útek popísali spravodajskému serveru BBC. Za hustého dažďa najprv pocítili, že auto na moste skĺzlo doprava. Išli ale ďalej a zrazu sa pred nimi rozžiaril roj červených svetiel: ostatné vozidlá začali brzdiť. Potom sa vodiči pokúšali cúvať, ľudia kričali a mávali rukami, vypovedala dvojica.

"Skúšali sme cúvať, ale to nešlo. Narazilo do nás auto pred nami," povedala Nicola. Ľudia potom začali taliansky kričať "Von z áut" a "Utekajte". Celá rodina začala utekať späť do tunela, odkiaľ prišli. Nad situáciou vraj prevzali kontrolu vodiči kamiónov, ktorí utekajúcich smerovali do jeho ústia. Vnútri tunela našlo úkryt zhruba šesť desiatok ľudí rôznych národností.