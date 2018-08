Sirény, zvony pražských kostolov a sprievod stíhačiek: Telá troch českých vojakov sú už doma

PRAHA - Na starom letisku Praha-Ruzyně pristál v stredu popoludní špeciál českej armády, ktorý do vlasti prepravil telá troch vojakov, ktorí v nedeľu zomreli pri samovražednom útoku v afganskej provincii Parván. S vojakmi Martinom Marcinom, Kamilom Benešom a Patrikom Štěpánkom sa počas pietneho ceremoniálu rozlúčia rodina i najvyšší ústavní činitelia ČR, píše spravodajský portál Novinky.cz.

Napoludnie si pamiatku padlých vojakov, ktorí slúžili na základni Bagrám v rámci misie Severoatlantickej aliancie Rozhodná podpora (Resolute Support) v Afganistane, uctil v celej krajine zvuk sirén. Počas pristávania špeciálu, naplánovaného na 16.15 h, sa mimoriadne na niekoľko minút rozozvučali aj zvony katolíckych chrámov a kostolov v Prahe. Armádny špeciál nad územím ČR sprevádzali stíhačky JAS 39-Gripen.

Po pietnom akte za účasti českého prezidenta Miloša Zemana, premiéra Andreja Babiša, ministra obrany Lubomíra Metnara i zástupcov armády a kolegov vojakov bude nasledovať prevoz tiel do ústrednej vojenskej nemocnice. Trojicu vojakov povýšil v utorok minister obrany ČR Lubomír Metnar in memoriam do hodnosti štábnych práporčíkov.

Česká armáda uviedla, že všetky rodiny súhlasili s pohrebmi s vojenskými poctami. Konať sa budú v miestach, ktoré si určia rodiny. Osud troch vojakov vyvolal vlnu solidarity, ľudia posielajú peniaze na osobitný účet.