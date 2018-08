MIMORIADNA SPRÁVA z Afganistanu: Samovražedný útok, traja českí vojaci sú mŕtvi

Dnes okolo 3:50 SELČ došlo pri patrole v okolí základne Bagram v afganskej provincii Parvan k útoku samovražedného atentátnika. V uvedenú dobu vykonávala v stanovenom priestore bežnú činnosť pešia hliadka. "Následkom výbuchu utrpeli traja českí vojaci, rotný M.M. (1982), desiatnik K. B. (1990) a desiatnik P.Š. (1993), smrteľné zranenia," uviedla armáda v tlačovej správe.

Ilustračné foto Zdroj: SITA

Rodiny vojakov boli informované, k dispozícii sú im vojenskí psychológovia a vojenskí kapláni. "Tragická smrť troch našich vojakov ma veľmi zasiahla. Všetkým rodinám a blízkym chcem vyjadriť svoju hlbokú sústrasť," uviedol minister obrany Lubomír Metnar.

"Správa o úmrtí vojakov je vždy tá najhoršia, veľmi ma to zasiahlo. V mojich očiach sú to hrdinovia, ktorí sa za hranicami Českej republiky podieľali na boji proti terorizmu. Celá krajina by na nich mala byť hrdá. Úprimnú sústrasť rodinám, príbuzným a kamarátom," povedal náčelník Generálneho štábu armády Českej republiky Aleš Opata. Pri afganských misiách doteraz zahynulo 13 českých vojakov.

Zranení aj ďalší vojaci

Pri útoku utrpeli zranenia aj jeden americký a dvaja afganskí vojaci, dodala Aliancia. Vo vyhlásení sa presné miesto útoku ani totožnosť mŕtvych nespomína, dodala DPA. Misii Rozhodná podpora (Resolute Support) v Afganistane velia Spojené štáty. K zodpovednosti za tento čin sa údajne prihlásilo fundamentalistické hnutie Taliban, píše agentúra AP.

Je mi moc líto úmrtí našich tří vojáků v Afghánistánu. Hrdinů, kteří bojovali proti teroristům tak daleko od vlasti a které zavraždil sebevražedný útočník. Vážím si toho, co udělali pro naši zemi. Vyslovuji svou nejhlubší soustrast jejich rodinám a pozůstalým. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 5. augusta 2018

Podľa hovorkyne guvernéra severoafganskej provincie Parván sa incident stal neďaleko provinčného hlavného mesta Čáríkár. Severoatlantická aliancia na čele s USA stiahla z krajiny svoje bojové jednotky koncom roka 2014. V Afganistane sú v súčasnosti sily Spojených štátov i ďalších spojencov NATO nasadené v rámci podporných a protiteroristických misií.

V roku 2014 zomreli v Afganistane pri obhliadke terénu štyria českí vojaci. Ďalší vojak bol vtedy ťažko zranený, zomrel po návrate do vlasti v českej nemocnici. Stalo sa tak po explózii, ktorú vyvolal samovražedný atentátnik v uniforme afganskej polície.

Politici reagujú

"Hlboká ľútosť a sústrasť všetkým príbuzným obetí samovražedného atentátu. Nemalo by nás to však odrádzať od úsilia naďalej bojovať s mezidnárodním terorizmom," uviedol český prezident a vrchný veliteľ ozbrojených síl Miloš Zeman. Zemanovo vyjadrenie poskytol ČTK jeho hovorca Jiří Ovčáček.

Vicepremiér a predseda ČSSD Jan Hamáček uviedol, že ho správa o smrti vojakov hlboko zasiahla. "Stali sa obeťou útoku samovražedného atentátnika pri plnení úloh v rámci operácie Resolute Support. Chcel by som vyjadriť úprimnú sústrasť ich rodinám a blízkym v týchto ťažkých chvíľach," napísal ČTK.

Obete vojakov odsudzuje tiež predseda Pirátov Ivan Bartoš. "Prial by som si, aby svetová bezpečnostná situácia bola lepšia a k podobným udalostiam nedochádzalo," uviedol. Sústrasť rodinám vojakov, ktorí padli pri plnení služobných povinností v Afganistane, vyjadril aj predseda KSČM Vojtěch Filip. "Je potrebné v súlade s mierovou politikou zabrániť šíreniu agresie a terorizmu po celom svete, a to za pomoci svetových veľmocí, aby nedochádzalo k týmto zbytočným obetiam," povedal ČTK.

Predsedníčka snemovne výboru pre obranu Jana Černochová (ODS) označila úmrtie vojakov v dôsledku teroristického činu za veľkú tragédiou. "Útok atentátnika je hanebným a podlým zločinom, ktorý nám znovu pripomína, že svet nie je bezpečný a že proti terorizmu musíme ďalej nekompromisne bojovať," uviedla. Je podľa svojich slov "hrdá na všetkých, ktorí statočne a s odvahou bojujú za našu slobodu ďaleko od svojich domovov a rodín", zaslúži si úctu a poďakovanie.

"Hlboko sa skláňam pred pamiatkou našich hrdinov, ktorí obetovali život v boji s terorizmom," napísal v reakcii pre ČTK predseda STAN Petr Gazdík. Podľa neho "ďaleko odtiaľto bojujú za to, aby sme my doma nežili v každodennom nebezpečenstve či dokonca vojne". "Mali by sme si vážiť slobodu a demokraciu v ktorej žijeme," dodal.

"Zomreli pri službe našej vlasti a zaslúžia si našu úctu a večnú pamiatku," uviedol na adresu padlých vojakov predseda poslancov TOP 09 Miroslav Kalousek. Hlbokú ľútosť na stratou životov českých vojakov v Afganistane vyjadril tiež podpredseda KDU-ČSL Jan Bartošek.