Európska agentúra pre lieky má problém: 30% zamestnancov odmietlo sťahovanie do Amsterdamu

BRUSEL - Takmer tretina zamestnancov Európskej agentúry pre lieky (EMA) sa nepresunie z Londýna do Amsterdamu, kde bude nové sídlo tejto prestížnej agentúry po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Uviedol to vo štvrtok holandský spravodajský server DutchNews.nl.

Predstavitelia EMA už naznačili, že agentúra kvôli výpadku časti personálu dočasne obmedzí rozsah svojich činností a pozastaví niektoré aktivity. "Je jasné, že agentúra stratí viac zamestnancov, než sa pôvodne očakávalo. Celkovo očakávame pokles zamestnancov približne o 30 percent s vysokou mierou neistoty v súvislosti s udržaním zamestnancov v strednodobom horizonte," uviedla EMA v oficiálnom vyhlásení.

Niektorí pracovníci agentúry, o ktorej sídlo sa neúspešne uchádzala aj Bratislava, už dali výpoveď, aby si stihli pohľadať nové pracovné miesta ešte pred presťahovaním EMA do Amsterdamu. DutchNews.nl upozornil, že lieková agentúra sa bude musieť sťahovať dvakrát, pretože nové sídlo v amsterdamskej obchodnej štvrti Zuidas nebude dokončené do novembra tohto roku.

EMA pôvodne predpokladala, že najmenej 80 percent zamestnancov zo súčasného vyše 900-členného personálu, bude súhlasiť s presunom do Amsterdamu. Tento počet bol zredukovaný aj preto, lebo 135 osôb s krátkodobými zmluvami sa nemôže zamestnať v Amsterdame v dôsledku pracovných pravidiel platných v Holandsku. Holandsko má prísne pravidlá týkajúce sa dočasného zamestnania, ktoré bránia tomu, aby ľudia opakovane za sebou dostávali krátkodobé zmluvy.

Ďalšou príčinou neochoty časti zamestnancov EMA presídliť do Amsterdamu sú platové podmienky. V súlade s pravidlami EÚ platy zamestnancov agentúry sa odvíjajú aj od životných nákladov v krajine, v ktorej agentúra pôsobí, čo voči podmienkam v Londýne znamená pokles príjmov až o 24 percent.

Medzi prekážky, na ktoré narážajú zamestnanci EMA je aj situácia s bývaním. V Amsterdame nie je ľahké zohnať stovky voľných bytov preto sú pracovníci agentúry dopredu vyzývaní, aby si hľadali bývanie v okolitých mestách Haarlem, Haag, Alkmaar či Rotterdam. Ďalším problémom z pohľadu zamestnancov EMA je skutočnosť, že Amsterdam nemá medzinárodnú školu financovanú EÚ. To núti rodičov so školopovinnými deťmi, aby hľadali drahé súkromné školy alebo aby prihlásili deti do Európskych škôl v Bergene či Haagu, čo znamená vzdialenosť 35 respektíve 55 km od Amsterdamu.

Amsterdam sa snaží vyjsť v ústrety zamestnancom a vyslal do Londýna tímu odborníkov, aby im pomohol zorganizovať sťahovanie. Agentúra medzitým rozbehla náborový program s cieľom prilákať nových zamestnancov, ktorí budú ochotní pracovať v Amsterdame.