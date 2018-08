V Bruseli to vrie: Chcú spoplatniť účasť na summitoch EÚ, médiá sa búria

BRUSEL - Medzinárodná tlačová asociácia (API-IPA), ktorá zastupuje záujmy zahraničných korešpondentov a novinárov v Bruseli, v piatok oznámila, že protestuje proti zámerom belgických orgánov vyberať poplatky vo výške 50 alebo 100 eur od novinárov so sídlom v Bruseli, ktorí sa akreditujú na summity EÚ.

Poplatky 50 eur by sa týkali polročnej akreditácie, kým ročná akreditácia by stála 100 eur. Vyberanie poplatkov od novinárov belgické úrady zdôvodňujú vyšším nákladmi na opakované bezpečnostné previerky predstaviteľov médií, ktorí sa prihlasujú na zasadnutia Európskej rady (summity). Náklady na zaistenie bezpečnosti summitov Únie znáša domáca belgická strana. API oznámila, že tento poplatok považuje za diskriminačný z troch dôvodov.

V prvom rade preto, že by sa mal vzťahovať iba na novinárov, ktorí majú bydlisko v Belgicku, a nie na novinárov pochádzajúcich z iných krajín. V druhom rade ide o diskrimináciu preto, lebo novinári na voľnej nohe, ktorí predstavujú veľkú časť korešpondentov v Bruseli, budú musieť zaplatiť poplatok zo svojho vrecka, kým interným zamestnancom novín, agentúr, rozhlasu či televízií tento poplatok budú hradiť ich organizácie.

V neposlednom rade API upozorňuje na to, že najmä malé mediálne skupiny najviac utrpia dodatočnými nákladmi, a preto by mohli byť náchylné v menšej miere než doteraz pokrývať rokovania hláv vlád a štátov EÚ. API upozornila, že poplatok, ktorý bol začiatkom tohto roka presadený na podnet belgického federálneho parlamentu, bol uzákonený bez predbežného varovania alebo konzultácií so stavovskými organizáciami.

Asociácia vo svojom stanovisku tvrdí, že tento krok predstavuje zbytočnú prekážku pre prácu novinárov a obmedzí prístup médií k udalostiam veľkého verejného záujmu. Belgické úrady na tieto podnety zareagovali tým, že obavy médií budú tlmočiť Národnému bezpečnostnému úradu (NSA), čiže orgánu, ktorý je v Belgicku zodpovedný za všetky bezpečnostné previerky.

"Dúfame, že NSA prehodnotí implementáciu predmetného zákona a zoberie do úvahy jeho vplyv na pracovné podmienky novinárov, najmä na novinárov na voľnej nohe," uviedol predseda API Tom Weingärtner. Zároveň dodal, že vyzval vládu premiéra Charlesa Michela, aby prevzala zodpovednosť za túto situáciu a zabezpečila plné rešpektovanie slobody tlače na summitoch EÚ v Bruseli.