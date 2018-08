Varovanie pred dovolenkou: Odborníci bijú na poplach, v exotickom raji číha smrteľná choroba

SYDNEY - Krajina, ktorou sa každoročne premelú milióny turistov, ukrýva aj svoju odvrátenú stránku a dokonca existujú obavy z ohrozenia ich zdravia a bezpečnosti. V uliciach Indonézie totiž stále funguje nelegálny obchod so psím a mačacím mäsom, ktoré môže byť zdrojom vážnej nákazy. Skupina organizácií vrátane Humane Society International vydala varovanie, že návštevníci môžu byť vystavení vírusu besnoty z kontaminovaných zvieracích tiel.

p>Humane Society International odhalila, že pri testovaní len deviatich zabitých psov z trhov na idylickom indonézskom ostrove Sulawesi sa ukázalo, že jedno z nich bolo nakazené besnotou. Vysoké riziko psov pozitívnych na besnotu, ktoré sa predávajú na trhoch, je však v celej Indonézii a v iných častiach Ázie.

Vírusom by sa mohli ľudia nakaziť počas zabíjania alebo pri kontakte s infikovaným mäsom. Miestni predajcovia niekedy turistov dokonca oklamú, takže nevedia, čo naozaj jedia.

Indonézia sa pripravuje na hostiteľstvo 18. ázijských hier, ktoré sa budú konať tento mesiac, pričom vláda dúfa, že priláka tri milióny turistov do hlavného mesta Jakarty.

Zdroj: Getty Images

"Vlády na celom svete by mali vydávať varovania svojim štátnym príslušníkom, ktorí navštevujú Indonéziu, o nebezpečenstve obchodu so psím a mačacím mäsom a o trhoch, hoci niektorí miestni sprievodcovia ich propagujú ako miesta, ktoré "musíte vidieť," uviedla Katherine Polaková z organizácie Four Paws.

Nicola Beynonová, vedúca kampaní pre Humane Society International v Austrálii, povedala: "Indonézia je krajina svetoznáma prírodnými krásami, ale jej medzinárodná povesť je ohrozená otrasnou brutalitou obchodu so psím a mačacím mäsom."

"... Existuje skutočná obava, že nevinní návštevníci sa môžu vystavovať nebezpečným a dokonca smrteľným chorobám. Nedostatok vládnych krokov na odstránenie tohto obchodu určite spochybňuje postavenie Indonézie ako hlavného turistického cieľa," dodala.