Nórka (†24) chcela pomôcť šteňaťu, no zomrela: V krajine sa táto choroba neobjavila už 200 rokov!

Birgitte Kallestadová

Zdroj: FB/Birgitte Kallestad

BRATISLAVA - Mladá žena z Nórska doplatila na to, že sa nemohla pozerať na opustené šteniatko na uliciach Filipín, kde dovolenkovala spolu s priateľmi. Zobrala ho preto do rezortu, kde bývala, no medzitým ju stihlo pohrýzť a nakaziť. Keď sa vrátila domov, zomrela na ochorenie, ktoré ma fatálne následky, ak sa nepodchytí včas. Besnota bola pre ňu smrteľná.