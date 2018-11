Mesto v USA zachvátil strach zo smrtiacej choroby: Desivé symptómy, zásadné odhalenie polície

WASHINGTON - Zvieratá nakazené besnotou nie sú žiadna sranda. Vírus besnoty môže napadnúť centrálnu nervovú sústavu, čo môže skončiť aj smrťou, a to po sérii čím ďalej tým desivejších príznakov, ako je čiastočné ochrnutie, halucinácie, hydrofóbia. Nedávno zomrel v Maroku Brit a dve deti po tom, čo ich pohrýzla mačka. Nie je preto prekvapujúce, že keď obyvatelia amerického mesta Milton uvideli podivne sa správajúce medvedíky, zavolali políciu, napísal denník The Washington Post. Policajti začali sledovať oblasť, kde sa podozrivé zvieratá pohybovali. Avšak keď sa im dvoch podarilo odchytiť, zistili, že majú problém s niečím iným, než s besnotou. Medvedíky boli opité.

Podľa polície medvedíky čistotné zrejme hodovali na planých jablkách, ktoré začali kvasiť, a potom sa tieto malé cicavce "potácali okolo, zmätené a dezorientované". Policajti zadržané medvedíky nechali vo väzbe, kým nevytriezvejú a potom ich znovu vypustili do voľnej prírody.

Miltonské medvedíky čistotné sa tak zaradili do dlhého radu zvierat, ktoré sa dostali do povedomia verejnosti kvôli opitosti na verejnosti. Napríklad v Gilberte v americkom štáte Minnesota polícia prijala správy o vtákoch, ktoré nalietavali do okien a áut a správali sa zmätene. O vtáčiu intoxikáciu sa postarali skoré mrazy, kvôli ktorým bobule na kríkoch nakvasili, než stihli vtáky odletieť na juh.

Nie všetky vtáky boli opité rovnako. Zdá sa, že v prípade mladších jedincov nedokáže pečeň odbúravať toxíny rovnako účinne ako u starších. V každom prípade sa týmto zistením dosť uľavilo miestnym obyvateľom, ktorí už začali mať pocit, že sa ocitli v novodobej verzii slávneho hororu Alfreda Hitchcocka Vtáky. "Tým sa vysvetľuje, prečo mi tento týždeň do auta naletelo sedem vtákov," komentoval policajnú správu o nezvyklom správaní operencov jeden z miestnych obyvateľov.

Zvieratá sa však môžu dostať nielen pod vplyv alkoholu. V okrsku Wayne v Indiane tento rok na jar pribehla na hasičskú stanicu vydesená žena, ktorej medvedík chovaný ako domáci maznáčik sa začal správať "letargicky", s najväčšou pravdepodobnosťou po tom, čo sa dostal k marihuane.

Legalizácia marihuany zrejme prinesie nárast podobných prípadov. Ľudia majú vo zvyku si "marišku" zapekať do sušienok a ďalších pochutín, ktoré sú rovnako lákavé pre nich ako pre ich miláčikov. Tí navyše netušia, čím sú sušienky ochutené a nemajú dostatok vôle, aby si dali len jednu.

Väčšina podobných prípadov, ktoré veterinári zaznamenali, sa zatiaľ týkala psov, ktorí si zmlsli na marihuanových lahôdkach. Ale objavili sa už aj prípady psíkov čivava, ktoré sa napili vody z vodnej fajky, mačiek vystavených jej výparom a dokonca aj náhodne "zhúlených" králikov, fretiek a domácich vtáčikov.