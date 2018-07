Polícia v Nemecku pátra po Litovčanovi: Uniesol expriateľku, v akcii aj vrtuľník a psovodi

Na snímke policajti pátrajú po 41-ročnom mužovi z Litvy 26. júla 2018 v Erfurte., Zdroj: TASR/DPA

ERFURT - Policajtom z Erfurtu v nemeckej spolkovej krajine Durínsko sa napriek enormnej snahe do štvrtkového večera nepodarilo zadržať 41-ročného muža z Litvy, ktorý v skorých ranných hodinách zajal svoju 34-ročnú expriateľku. Stalo sa tak v jej byte, v ktorom sa v inkriminovanom čase zdržiaval aj iný muž, a to potom, čo únosca prenikol do bytu cez balkón a s pomocou noža prinútil ženu, aby ho nasledovala.