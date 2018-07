Záhreb žiada od Maďarska vydanie šéfa ropnej spoločnosti: To schválil aj európsky súd

BUDAPEŠŤ - Chorvátsko od Maďarska očakáva, že bude rešpektovať stredajšie rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie so sídlom v Luxemburgu v kauze vydania šéfa maďarskej ropnej spoločnosti MOL Zsolta Hernádiho Chorvátsku. Podľa spravodajského servera Index.hu to vo štvrtok vyhlásil chorvátsky minister spravodlivosti Dražen Bošnjaković.

Agentúra MTI v tejto súvislosti uviedla, že župný súd v Záhrebe sa v decembri 2016 obrátil na Súdny dvor EÚ s podaním, v ktorom vytýkal, že Maďarsko, Nemecko a Rakúsko neakceptovali medzinárodný zatykač na Hernádiho vydaný Chorvátskom. Tým podľa chorvátskeho súdu boli porušené zákony Únie.

Súd EÚ v stredu rozhodol, že maďarské orgány neoprávnene odmietli vydanie šéfa maďarskej MOL-u. Národný orgán totiž nemôže odmietnuť vykonanie európskeho zatykača. "Verdikt potvrdil postoj chorvátskeho súdu i chorvátskej vlády. Rozhodnutie jasne uvádza, že zatykač mal byť vykonaný. Od členských krajín EÚ očakávame, aby ho vykonali," zdôraznil Bošnjaković.

Chorvátska prokuratúra riadiaca boj proti korupcii a organizovanému zločinu (USKOK) Hernádiho obvinila v roku 2013. Ten mal sumou desať miliónov eur na prelome rokov 2008-2009 podplatiť bývalého chorvátskeho premiéra Iva Sanadera v záujme získania vplyvu MOL-u v chorvátskej ropnej spoločnosti INA. Obaja aktéri skutok popreli.

Podľa Index.hu maďarské orgány odmietli Hernádiho vydať s odôvodnením, že zatykač bol vydaný v prípade, ktorý už maďarská prokuratúra viedla vyšetrovanie, a ktorý v roku 2012 zrušil, pretože nebol zistený žiadny trestný čin. Chorvátske orgány však usúdili, že maďarský postoj neovplyvňuje proces voči Hernádimu v Chorvátsku. Súdny proces sa mal bez účasti šéfa MOL-u začať v júni tohto roka, ale z technických dôvodov proces odložili na september. V kauze musí súd v Chorvátsku vyrieknuť verdikt do júla 2019, v opačnom prípade bude prípad premlčaný.

Chorvátska prokuratúra viackrát požiadala Maďarsko o možnosť vypočutia šéfa MOL-u. Chorvátska polícia oznámila, že od konca roka 2013 Hernádiho na základe medzinárodného zatykača hľadá aj Interpol. Ten síce po prehodnotení situácie na rok zatykač pozastavil, vo februári 2015 sa však Hernádi až do 25. novembra opäť dostal na zoznam hľadaných osôb. MOL rozhodne poprel, že by komukoľvek odovzdal úplatok za to, aby v chorvátskej INA získal práva kontroly.