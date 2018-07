Napätie sa stupňuje: Trump pohrozil Číne, je pripravený uvaliť clá na všetok čínsky dovoz

Donald Trump, Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik, File

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že je pripravený uvaliť clá na všetok čínsky tovar dovážaný do USA. To by sa dotklo výrobkov za viac než 500 miliárd USD. Napätie medzi Washingtonom a Pekingom tak môže nabrať podstatne väčšie rozmery.