Bez hanby do vlastného vrecka: Štát uhradil Trumpov pobyt v letovisku, ktoré mu patrí

Donald Trump, Zdroj: SITA/AP Photo/Peter Morrison

WASHINGTON - Americké ministerstvo zahraničia vyplatilo cez 77.000 dolárov (viac ako 66t tisíc eur) golfovému areálu v Škótsku, ktorý patrí prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Platba bola vykázaná ako výdavok v rámci nedávnej cesty hlavy štátu do Európy. Napísala to dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na informácie denníka The Scotsman.