Trumpova pravda vyzlečená do totálnej nahoty: Páni, na takúto správu čakal celý svet

Trump sa takto vyjadril v Bielom dome po vlne kritiky, ktorá nasledovala po jeho pondelkovom rokovaní so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v Helsinkách. Trump totiž na spoločnej tlačovej konferencii s ruským prezidentom uviedol, že nevidí žiadny dôvod, prečo by Rusko zasahovalo do amerických volieb. Trump však teraz tvrdí, že v Helsinkách sa len nesprávne vyjadril. Podľa svojich slov mal na mysli opak, teda, že nevidí dôvod, prečo by Rusko nemalo byť zodpovedné za zasahovanie do volieb.