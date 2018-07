Rezolútna odpoveď na Trumpovu kritiku EÚ: TAKTO to okomentoval Brusel

BRUSEL - Európska únia sa naďalej považuje za priateľa Američanov, aj keď prezident USA Donald Trump ju vníma skôr ako nepriateľa v oblasti obchodu. Uviedol to v noci na pondelok prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans.

"Keď nazvete svojich najlepších priateľov nepriateľmi, poteší to len vašich skutočných nepriateľov," napísal Timmermans na sociálnej sieti. "Európania a Američania sú zviazaní dejinami a svojimi spoločnými hodnotami. Európania nikdy neopustia Ameriku, pretože Amerika nikdy neopustila nás. Na to sú priatelia," citovala ho agentúra DPA.

Trump v rozhovore odvysielanom v nedeľu označil Európsku úniu za jedného z "nepriateľov" Spojených štátov a tento svoj výrok odôvodnil najmä z jeho pohľadu neférovými obchodnými praktikami Európanov. "Myslím si, že máme veľa nepriateľov. Myslím si, že Európska únia je nepriateľom, za to, čo nám robia v obchode. O Európskej únii by ste si to nepomysleli, ale sú nepriateľom," povedal Trump v interview pre americkú spravodajskú televíziu CBS News.

"Rusko je nepriateľom v určitých ohľadoch. Čína je nepriateľom ekonomicky, určite sú nepriateľom. Ale to neznamená, že sú zlí. Neznamená to nič. Znamená to, že sú konkurenti," dodal šéf Bieleho domu s tým, že EÚ "je veľmi problematická".

Jeho vyjadrenia zvýšili napätie medzi USA a ich tradičnými spojencami, ktoré sa prejavilo minulý týždeň na summite NATO poznačenom obavami, že Washington oslabuje alianciu krátko pred summitom Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Obaja lídri budú rokovať v pondelok vo fínskych Helsinkách.

Trumpovi už v nedeľu oponoval predseda Európskej rady Donald Tusk. "Amerika a EÚ sú najlepší priatelia. Každý, kto tvrdí, že sme nepriatelia, šíri fake news (falošné správy)," napísal na Twitteri.