Trump neprestáva udivovať: Aha, kto podľa neho môže za zlé vzťahy medzi USA a Ruskom

"Náš vzťah s Ruskom nebol vďaka dlhoročnej americkej nerozumnosti a hlúposti ešte NIKDY horší - a teraz ešte ten zmanipulovaný hon na čarodejnice!" uviedol Trump, odkazujúc na prebiehajúce vyšetrovanie možného zasahovania Rusov do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!