Dráma z jaskyne má nového hrdinu: Futbalista Adul (14) šokoval potápačov, toto naozaj nečakali

Adul Sam-on má síce len 14-rokov, no ovláda štyri svetové jazyky. Vie po anglicky, thajsky, barmsky a čínsky. Práve jeho znalosť angličtiny zohrala v záchrannej akcii kľúčovú úlohu. Ako jediný z dvanástich chlapcov totiž dokázal komunikovať s britskými potápačmi. Dokonca im tlmočil aj slová ich 25-ročného trénera. Potápačom dokázal povedať, koľko dní sú už uviaznutí v jaskyni a čo potrebujú, aby prežili.

Adul Sam-on (14) Zdroj: YouTube/CBS Evening News

„Koľko vás je?“ opýtal jeden z dvojice potápačov. „Trinásť,“ odpovedal Adul. „Trinásť? To je úžasné,“ snažil sa ho podporiť potápač, ktorého sa Adul následne opýtal, kedy sa dostanú do bezpečia. „Dnes nie. Sme tu len my dvaja. Musíme sa potápať, ale prídeme. Dobre? Príde nás veľa. My sme prví,“ ubezpečil ho záchranár. Emotívny videozáznam zverejnili thajské špeciálne jednotky.

Zdroj: YouTube/CBS Evening News

Zdroj: SITA/AP

Adul ďalej potápačom povedal, že majú veľký hlad a potrebujú, aby im priniesli jedlo. Pretomočil im aj otázku spoluhráča, ktorý sa pýtal, aký je dnes deň. „Pondelok. Už ste tu desať dní. Ste veľmi statoční a silní,“ povedal potápač s prísľubom, že teraz sa musia vrátiť späť, ale určite po nich prídu. „Ďakujeme,“ povedal Adul a opýtal sa, odkiaľ sú. „Z Británie,“ odpovedal záchranár. „Aha, zajtra sa uvidíme,“ dodal chlapec.

Nebyť Adulovej znalosti angličtiny, osemnásťdňová dráma nemusela mať taký hladký priebeh. O 14-ročnom hrdinovi sa zmienil aj riaditeľ školy Phunawhit Thepsurin. „On je poklad,“ povedal pre agentúru AFP Thepsurin. „Je to vynikajúci študent i športovec. Pre našu školu získal niekoľko medailí a diplomov,“ dodal. Adul sa okrem futbalu venuje aj hre na klavír a gitaru.

Športovci vo veku medzi 11 a 16 rokov s 25-ročným trénerom zostali v jaskyni uväznení 23. júna. V podzemí ich uzavrela stúpajúca voda, kvôli ktorej ustupovali stále hlbšie do jaskyne. Štyria mladí športovci boli zachránení v nedeľu, ďalšia štvorica bola z jaskynného komplexu evakuovaná v pondelok a poslednú päticu dostal tím potápačov von v utorok.