Oslavy majstrovského triumfu vo Francúzsku sa zvrhli: Otrasné VIDEÁ násilností, smrť fanúšika (†50)

V Paríži bol jeden muž zranený pri bitke a vo vážnom stave prevezený do nemocnice. Po celé hodiny sa oslavovalo na bulvári Champs-Élysées za buchotu petárd a klaksónov, ale keď začalo rozbíjanie výkladov a ďalšie incidenty, dav sa začal rozchádzať.

Zdroj: SITA/AP/Thibault Camus

Polícia okolo desiatej hodiny použila slzný plyn, keď asi 30 ľudí rabovalo obchod na bulvári Champs-Élysées a dostať sa chceli najmä k fľašiam s vínom a šampanským. Neskôr si policajti na inom mieste museli vziať na pomoc vodné delá, aby rozohnali násilníkov.

V Lyone, kde sa ľudia vrhali do fontán a liezli s vlajkami na pomníky, musela polícia zasahovať už na začiatku večera. Niektorí vyliezli na poriadkové auto postavené v ulici Barre a snažili sa ho zapáliť.

Už štvrť hodiny po ôsmej bolo hlavné námestie Bellecour, kam pôvodne prišlo oslavovať 20-tisíc ľudí, pusté, hoci plné odpadkov. Na iných miestach fanúšikovia zapálili smetiaky a napádali policajtov, pri potýčkach museli zasahovať hasiči. Do polnoci v Lyone predviedli na políciu osem ľudí.

V prístave Marseille boli pri jednej potýčke dvaja policajti zranení a desať ľudí zatknutých. V korzickom Ajacciu sa do seba pustili francúzski a chorvátski fanúšikovia. Bitka sa ale obišla bez zranení. Sporadické strety medzi fanúšikmi a políciou boli hlásené aj zo Štrasburgu a Rouenu, kde skončilo na polícii sedem ľudí.

V niekoľkých mestách sa kvôli smrteľným incidentom oslavy premenili v plač. V Annecy na východe Francúzska sa päťdesiatročný rozjarený muž zabil skokom do príliš plytkého vodného kanála. V Saint-Felix narazil vodič oslavujúci v automobile do stromu a zrážku neprežil. Vo Frouarde zranil motocyklista tri deti vo veku od troch do šiestich rokov.