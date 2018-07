Futbalistov zasiahla tragická správa: FOTO O smrti potápača (†38) nevedeli, dojemný odkaz

ČIANG RAI - Smutná správa o smrti dobrovoľného 38-ročného potápača Samana Kunana skormútila všetkých dvanástich chlapcov zachránených z jaskyne. Dozvedeli sa to až v nemocnici, a preto sa rozhodli, že hrdinského potápača zvečnia na papier a poďakujú mu tak za záchranu ich životov. Silný odkaz thajským chlapcom adresovala aj manželka mŕtveho potápača, podľa ktorej za smrť jej milovaného muža nemôžu. Kunana dokonca vyznamenal aj thajský kráľ.

Evakuovaní chlapci sa až v nemocnici v provincii Čiang Rai, ktorá sa nachádza neďaleko hranice s Mjanmarskom, dozvedeli, že počas záchrannej akcie zahynul jeden z potápačov. Thajské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že táto správa ich hlboko zasiahla a veľmi plakali.

Preto sa rozhodli, že zosnulému Samanovi Kunanovi nakreslia ďakovný odkaz. „Rozhodli sa, že potápača zvečnia na obrázku a pripíšu k nemu aj svoje odkazy. Následne mu venovali minútu ticha a poďakovali mu za ich životy. Sľúbili mu, že budú dobrí,“ píše sa v prehlásení ministerstva.

Dojímavý odkaz od manželky zosnulého potápača

Kunanova manželka poslala chlapcom do nemocnice silný odkaz. Nechce, aby sa trápili. „Nie je to vaša vina,“ odkázala im.

Chlapcov i trénera pripravujú na tlak verejnosti

Lekári uviedli, že chlapci sú v dobrom zdravotnom stave a nemajú žiadne komplikácie. Podľa ich slov to vyzerá tak, že vo štvrtok 19. júla pôjdu domov. „Chlapcov, ich rodiny i trénera musíme pripraviť na to, že keď odídu z nemocnice, budú pútať veľkú pozornosť,“ píše sa ďalej v prehlásení.

Počas záchrannej operácie prišiel o život dobrovoľný potápač

Dobrovoľný potápač elitnej jednotky SEAL thajských námorných síl Saman Kunan (†38) zomrel v piatok 6. júla, keď v jaskyni rozmiestňoval nádoby so stlačeným vzduchom. Kunan v jaskyni stratil vedomie a žiaľ, záchranárom sa ho už nepodarilo resuscitovať.

Potápača vyznamenal thajský kráľ

Thajský kráľ Mahá Vatčirálongkón udelil hrdinskému potápačovi posmrtné vyznamenanie a povýšenie. Toto nariadenie, v ktorom povýšil Samana na korvetného kapitána a udelil mu kráľovské vyznamenanie Rytier Veľkého kríža, teda Rad Bieleho slona prvej triedy, vydal kráľ v sobotu 14. júla.

Prezident FIFA pozval chlapcov i trénera na septembrový galavečer

Medzinárodná futbalová federácia FIFA pozvala chlapcov s ich trénerom na londýnsky galavečer "The Best FIFA Football Awards", ktorý sa uskutoční 24. septembra. Bude sa na ňom tiež vyhlasovať najlepší hráč sveta. Prezident FIFA Gianni Infantino to povedal v Moskve, kam boli chlapci tiež pozvaní na finále MS 2018. Na nedeľný zápas sa však nemohli dostaviť zo zdravotných dôvodov. „Premýšľame aj o iných aktivitách v Thajsku,“ prezradil Infantino.

Záchranná akcia trvala od nedele 8. júla do utorka 10. júla. Záchranári s potápačmi z jaskyne evakuovali 12 mladých thajských futbalistov a ich 25-ročného trénera. Futbalové mužstvo uviazlo v jaskynnom komplexe Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai v piatok 23. júna, keď im blesková záplavová voda znemožnila vyjsť jediným východom z jaskyne. Záchranári ich objavili 2. júla. Nosili im potraviny a zostavoval sa špeciálny tím potápačov.