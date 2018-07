Merkelová upokojuje situáciu: Téma sporu je veľmi emocionálna, vráťme sa k práci

"Domnievam sa, že s ohľadom na ľudí, ktorí nás volili, sa musíme teraz urgentne vrátiť k práci," formulovala vo vysielaní prvého programu verejnoprávnej televízie ARD kancelárka. Na otázku o budúcnosti súčasnej koalície Merkelová uviedla, že je presvedčená a osobne prispeje k tomu, že vláda bude pracovať dobre, a to nielen teraz, ale aj v nasledujúcich rokoch.

Spory v trojčlennej koalícii nie sú zvláštnosťou, vyplynulo z Merkelovej slov. "Tentoraz to bol ostrý spor o téme, ktorá je i veľmi emocionálna," priznala a vyhla sa priamej odpovedi na otázku, či vylučuje rozkol strán únie CDU/CSU konštatujúc, že každý si uvedomuje mimoriadnu hodnotu tohto osudového spoločenstva jestvujúceho po desaťročia.

Kancelárka sa dištancovala od názoru väčšiny nemeckých občanov domnievajúcich sa, že CDU a CSU by sa mali rozísť, osobne si to nemyslí. V danej otázke nejestvoval iba spor medzi CDU a CSU, odlišné názory sa objavili i v samotnej CDU či v SPD, upozornila. "A preto platí, že sa teraz treba spojiť a vyriešiť tieto problémy," podčiarkla.

V odpovedi na otázku, aký vplyv mal na ňu spor s ministrom vnútra Horstom Seehoferom, Merkelová uviedla, že v takýchto chvíľach, prirodzene, rozmýšľa, ako nájsť riešenie, ktoré by zodpovedalo aj jej princípom, hodnotám. Opakovane sa sama seba pýtala, či je správne a dôležité trvať na neunilaterálnom postupe - a túto otázku si zodpovedala kladne.

Podľa vlastných slov vidí v spore so Seehoferom už daný základ pre pokračovanie spolupráce. Na otázku, či si Seehoferovo správanie nechá ľúbiť, Merkelová uviedla, že v zmysle platnej nemeckej legislatívy udáva ona smerovanie politiky krajiny a nesie za to zodpovednosť. Z hľadiska rozhodovania je dôležité výlučne, či obaja budeme spoločne pracovať v rámci tohto smerovania. To robíme, a preto je Horst Seehofer spolkovým ministrom vnútra.

Rozhodujúce je podľa nemeckej kancelárky, či je vláda na tejto báze funkčná. Na túto otázku je odpoveď jasne kladná. "Teraz pracujeme na riešení problémov," formulovala Merkelová, ktorá zdôraznila vecný charakter sporu so Seehoferom a zásadu, v zmysle ktorej bola proti jednostrannému, nekoordinovanému vracaniu utečencov z nemeckej štátnej hranice na úkor iných štátov.