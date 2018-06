Žena (21) si myslela, že ju muž podvádza: FOTO To, čo našla v jeho mobile, ju odrovnalo

Richard zapojil telefón do nabíjačky, položil ho na kuchynský stôl a odišiel preč. "Mal na ňom zámok, ale podarilo sa mi uhádnuť heslo. Ešte stále neviem prečo, ale išla som rovno do jeho videí. Ktokoľvek iný by si pozrel správy, ale niečo mi hovorilo, nech to skontrolujem," uviedla podľa portálu thesun.co.uk Mollie.

Zdroj: Facebook

Prvé video, na ktoré narazila, bolo, ako dieťa ide na toaletu. V šoku telefón najprv odhodila, no potom sa spamätala a o 20 minút už sedela so sestrou v aute a mobil niesli na policajnú stanicu.

Keď sa Richard na súde k svojmu činu priznal, zistila, že si urobil aj video, ako ona používa toaletu u nich doma, aby si všetko odskúšal. Nakoniec však vyviazol iba s dvojročnou podmienkou.

Zdroj: Facebook

"Rozsudok je v mojich očiach príliš zhovievavý. V telefóne mal nechutné videá dieťaťa, to ma znepokojuje. Je stelesnené zlo, neexistujú iné slová, ktoré by ho opísali a podľa mňa by mal byť uväznený," tvrdí Mollie. "Teraz si uvedomujem, že muž, za ktorého som si myslela, že som vydatá, neexistuje. Nepoznám ho," dodala.