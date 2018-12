Šampiónka (†15) bojových umení doplatila na nerozvážnosť: Jej život ukončila hlúpa chyba

Irinu našli vo vani v sibírskom meste Bratsk jej príbuzní. Podľa nich si zapojila iPhone do nabíjačky a ten jej následne spadol do vody, ktorá je veľmi dobrým vodičom elektrického prúdu. Ak by nebol telefón pripojený k 220 V, tragédia by sa nikdy nestala.

Tínedžerka sa venovala bojovým umeniam a pred dvomi mesiacmi vyhrala ruský šampionát v disciplíne pankration. Pankration pochádza ešte z čias antického Grécka a prelínajú sa v ňom prvky helénskeho boxu, zápasenia a širokej škály ďalších techník. Irina bola dokonca vybraná aj do národného tímu a podľa jej kamarátky sa chcela stať majsterskou sveta.

Zdroj: profimedia.sk

"V auguste sa stala krstnou mamou mojej dcérky. Dieťa ju zbožňovalo. A teraz už nie je s nami. Zlomilo nám to srdce. V dome bez nej je všetko také tiché a prázdne," povedala jej sestra Tatiana (25) pre noviny Komsomolskaja Pravda.

"Bola to skvelá osoba, tá najlepšia a najobľúbenejšia. Vždy snívala o úspechu v športe. Chceli sme odísť spolu do iného mesta a študovať tam. Všetci ju milovali, bola spoločenská, láskavá a krásna," dodala jej kamarátka.