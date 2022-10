Po stovke pre najzraniteľnejších: Kto dostane peniaze automaticky a kto bude musieť o ne požiadať?

BRATISLAVA - Tí ľudia, ktorí v prvej vlne nemali na inflačnú pomoc od vlády nárok alebo sitom pomoci prepadli, sa môžu tešiť. Peniaze im vyplatia v druhom balíku, ktorý kabinet schválil tento týždeň. Celková výška pomoci pre vyše 150 tisíc ľudí je 15,6 milióna eur. Návrh by mal dnes nadobudnúť účinnosť.

Cieľovou skupinou pre druhú vlnu inflačnej pomoci je 23 650 novonarodených nezaopatrených detí, ako aj 29 400 nízkopríjmových ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. „Ďalšou skupinou sú siroty, ktoré nepoberajú sirotský dôchodok. Je ich približne 1330. Ďalšou skupinou sú domácnosti v hmotnej núdzi - týchto 14 283 domácností nebolo v hmotnej núdzi vtedy, keď sme pred letom vyplácali prvú vlnu inflačnej pomoci," priblížil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, ktorého rezort návrh na rokovanie predložil. Stoeurovú pomoc dostane aj 85 433 nezaopatrených detí, ktoré majú súdom určené výživné nižšie ako 150 eur a 900 odchovancov centier pre deti a rodiny.

Toto vláda schválila

mimoriadny prídavok na deti 100 eur tie, čo sa narodili od 1.6. do 31.10. 2022.

100 eur nízkopríjmové osoby s ŤZP

100 eur siroty bez sirotského dôchodku

100 eur domácnosti v hmotnej núdzi, ktoré nedostali pomoc v máji 2022

100 eur pre deti so súdom určeným výživným do 150 eur

100 eur pre osamostatnených mladých dospelých z centier pre deti a rodiny

100 eur pre mladých dospelých osamostatnených z náhradných rodín, ktorí dosiahli plnoletosť medzi 30.6. a 31.10. 2022

Kto dostane 100 eur automaticky

Prídavok na dieťa sa jednorazovo za október 2022 zvýši o 70 eur na nezaopatrené dieťa, ktoré sa narodilo od 1. júna 2022 do 31. októbra 2022. Celkovo tak bude výška príspevku 100 eur. Dostanú ho v novembri.

Nízkopríjmovým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP), ktorých príjem nie je vyšší ako suma životného minima, sa zvýši o 100 eur suma jedného z opakovaných príspevkov na kompenzáciu ZŤP, teda buď peňažný príspevok na prepravu alebo peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Sem patria zvýšené výdavky na diétne stravovanie, hygienu či oblečenie, ako aj výdavky spojené so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla či so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

Ďalšou skupinou, ktorá si jednorazovo prilepší, sú siroty bez sirotského dôchodku. V novembri im bude vyplatené o 100 eur vyššie náhradné výživné.

O 100 eur si prilepšia aj domácnosti v hmotnej núdzi, ktoré nedostali pomoc v máji 2022. Vyššiu sumu im vyplatia v novembri.

Kto dostane peniaze na základe žiadosti

O jednorazovú 100-eurovú pomoc na každé dieťa môžu požiadať rodiny, v ktorých sa rodič stará o jedno alebo viac nezaopatrených detí so súdom určeným výživným. Podmienkou je, že výška výživného nepresahuje sumu 150 eur.

O dotáciu vo výške 100 eur budú môcť požiadať aj bývalí klienti centier pre deti a rodiny. Týka sa to tých, ktorí v centre žili na základe rozhodnutia súdu a medzi 30. aprílom 2020 a 31. októbrom 2022 im skončilo poskytovanie starostlivosti, lebo dovŕšili plnoletosť alebo ak im v tomto období skončilo poskytovanie starostlivosti na základe dohody.

Žiadosť o jednorazovú 100-eurovú dotáciu môžu podať aj osoby, ktorým bola pre dosiahnutie plnoletosti v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončená náhradná rodinná starostlivosť.

Vzor žiadosti nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.