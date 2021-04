Sexizmus v slovenskej politike má svojho víťaza! Matovičov status na MDŽ: Pozrite sa, ako perlil

Iniciatíva, ktorá organizuje Sexistický kix, spustila na Medzinárodný deň žien pilotné hlasovanie o anticene za najsexistickejší výrok. Na Facebooku uverejnila nominácie zaslané z radov verejnosti. O poradí nominovaných citácií potom ľudia hlasovali pod jednotlivými výrokmi. Najviac reakcií si vyslúžil status Igora Matoviča uverejnený pri príležitosti minuloročného MDŽ. Medzi nomináciami s vysokým počtom hlasov sú napríklad aj výroky Milana Kuriaka, Anny Záborskej, Olivera Andrásyho či Milana Krajniaka.

„Výsledky hlasovania o anticene Sexistický blud odzrkadľujú, ako verejnosť vníma sexistické reči a prejavy zo strany osobností verejného života. Ľudia, ktorí sa do hlasovania zapojili, dali jasne najavo svoj nesúhlas s nekultivovaným, dehonestujúcim či ponižujúcim vyjadrovaním na základe rodu,” uviedla Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny Sexistický blud.

Bodoval aj expremiér Matovič

Podľa hlasujúcich je najproblematickejší status Igora Matoviča k MDŽ spred roka, v ktorom ďakoval bohu za ženy, pretože bez nich by sa vraj muži nemali na čo pozerať a smutno by podľa bývalého premiéra bolo aj mužským bruškám. Chválil boha za to, že pre mužov vyrobil ženy. „Tento výrok nemožno vnímať inak ako kvázi vtipný odkaz ženám postavený na rodovo stereotypnom predpoklade, že úloha žien spočíva v starostlivosti o mužov a saturácii ich potrieb. Nemiestnosť výroku je podčiarknutá skutočnosťou, že sa viaže na MDŽ, deň spojený s bojom za práva žien,” uviedla Diana Gregorová, spoluorganizátorka anticeny.

Na tento výrok verejnosť reagovala 831 ráz, čím mu udelila najvyšší počet hlasov a označila ho za Sexistický blud (počet hlasov v čase ukončenia hlasovania).

Zdroj: Sexistický kix

Umiestnili sa Krajniak aj Andrásy

V anticene Sexistický blud verejnosť rozhodovala o 37 nominovaných výrokoch. Celkom im udelila 11 884 hlasov. Okrem najproblematickejšej citácie Igora Matoviča sa na ďalších dvoch priečkach umiestnili vyjadrenia Olivera Andrásyho (702 hlasov) a Milana Krajniaka (660 hlasov).

V anticene sa okrem nominácií s najvyšším počtom hlasov ocitli aj iné citácie rôznej miery závažnosti. Niektoré obsahovali zjavne sexistické vyjadrenia, iné pre niekoho predstavovali sivú zónu. „Je dôležité, že v anticene dostali priestor aj výroky, v ktorých nie je znevažovanie na základe rodu či pohlavia prvoplánové. Často dokonca zodpovedajú istým prevládajúcim konvenciám, ktoré nás bežne obklopujú, a preto v nich nemusíme objaviť problém ani na druhý pokus,” uviedla Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny.

Dodala, že na hľadanie hraníc sú vhodné práve diskusie vznikajúce pod takýmito nomináciami. Organizačný tím anticeny upozorňuje, že tak ako pri anticene Sexistický kix hodnotí reklamy, nie reklamných zadávateľov, aj v prípade Sexistického bludu poukazuje na sexizmus konkrétnych nominovaných výrokov, a nie ich autorov či autoriek. „Naším cieľom nie je nálepkovať autorov či autorky výrokov ako sexistov a sexistky, ale poukazovať na to, že sexistické výroky sú problematické bez ohľadu na to, kto ich povie. Od verejne činných osobností však vzhľadom na ich vplyv vo verejnom priestore očakávame vyššiu mieru zodpovednosti a citlivosti v otázkach sexizmu,” uzavrela Diana Gregorová, spoluorganizátorka anticeny.

Zdroj: Sexistický kix

Medzi sexistami má zastúpenie aj Krajniakova riaditeľka

Medzi nominantmi sa objavila aj nová riaditeľka Odboru rodovej rovnosti, ktorá na poste vystriedala dlhoročnú riaditeľku Oľgu Pietruchovú. Tá z postu riaditeľky odišla práve pre presadzované názory dnes už exministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Zuzana Brixová, ktorá patrí medzi konzervatívcov povedala o prezidentke Zuzane Čaputovej, že je krásna. Reagovala tak na otázku, či je pre ňu prezidentka v niečom vzorom a v čom vidí rozdiel medzi ňou a jej predchodcami. "To vyjadrenie bolo vytrhnuté z kontextu," bráni sa pre našu redakciu riaditeľka odboru rodovej rovnosti. Pritom trvá na tom, že sexistické vyjadrenie nemalo byť urážkou. "Bol to kompliment," uzavrela pre našu redakciu.

Zdroj: Sexistický kix

Sexistikých bludárov a ich výroky si môžete pozrieť v našej galérii

Sexistických bludárov sa nám v domácej politike urodilo neúrekom! predošlé nasledujúce

Otvorený list víťaznému expremiérovi Matovičovi

Vážený pán minister,

obraciame sa na Vás ako iniciatíva Sexistický kix, ktorá už šesť rokov upozorňuje na problematiku sexizmu vo verejnom priestore. Dovoľujeme si Vás informovať, že Váš výrok pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v roku 2020 časť verejnosti ohodnotila v rámci anticeny Sexistický blud ako najsexistickejší.

Znevažovanie, zosmiešňovanie, používanie rodových stereotypov vo vyjadrovaní na adresu žien sa však objavili aj vo Vašich ďalších výrokoch, ktoré ľudia nominovali do anticeny (napríklad vyjadrenia na adresu poslankyne Jany Bittó Cigánikovej, prezidentky Zuzany Čaputovej a podobne).

Vychádzajúc z Vašich sympatií k verejným anketám veríme, že výsledok hlasovania budete považovať za konštruktívnu spätnú väzbu na problematickosť používania sexizmu vo svojom prejave.

Cieľom Sexistického bludu nie je nálepkovať autorov či autorky výrokov ako sexistov a sexistky, ale poukazovať na to, že sexistické výroky sú problematické bez ohľadu na to, kto ich vysloví. Od Vás ako verejne činnej osobnosti s veľkým dosahom a vplyvom však zároveň očakávame vyššiu mieru zodpovednosti a citlivosti aj v otázkach sexizmu.

Veríme, že náš list budete vnímať ako impulz na reflexiu používania sexistického jazyka. Užitočnou pomôckou pre Vás môže byť náučná kniha z oblasti rodovej rovnosti, ktorú Vám v blízkej dobe zašleme poštou.

Dúfame, že sa po verdikte verejnosti v anticene zapojíte do našej snahy o kultivovanie komunikácie a prehodnotíte používanie výrazov, ktoré znevažujú ľudí na základe rodu alebo pohlavia.

Súčasťou vyhlásenia výsledkov anticeny je aj spracovanie Vášho výroku vytvorené v spolupráci s Cynickou obludou, ktoré bude zverejnené na sociálnych sieťach.

S úctou

tím iniciatívy Sexistický kix