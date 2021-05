Konzervatívci v parlamente opäť skúšajú trpezlivosť: Potichu predložili návrh a porušili koaličnú zmluvu!

Porušenie koaličnej dohody

Informoval o tom portál Aktuality.sk. Záborskovci mali v stredu do parlamentu predložiť návrh, o ktorom vôbec neinformovali svojich koaličných partnerov. Pri iných návrhoch už pritom viackrát balansovali, už len keď zoberieme do úvahy príklad z nedávnej minulosti ohľadom potratových zákonov.

Koaličná zmluva totiž jasne uvádza, že žiadne poslanecké návrhy nebudú do parlamentu predložené bez toho, aby neboli vopred prediskutované na koaličnej rade. Koaliční poslanci so Záborskou navrhujú, aby parlament prijal uznesenie k správe europarlamentu o situácii v oblasti sexuálneho zdravia.

Iniciatíva chorvátskeho europoslanca

Správu má na svedomí chorvátsky europoslanec Predrag Matić. Dokument bol už schválený výborom europarlamentu, v pléne sa o ňom ešte len bude hlasovať. Správa tiež apeluje na štáty EÚ, aby ženám umožnili prístup k antikoncepcii a bezpečnej interrupcii. Nie je preto prekvapením, že okamžite zareagovali práve poslanci z konzervatívneho zoskupenia KÚ.

Záborská svojim postupom navrhuje, aby náš parlament európskemu pripomenul, „že otázky týkajúce sa zdravotnej politiky a vzdelávania sú v kompetencii národných štátov“. Pod jej postup sa podpísali aj ďalší poslanci OĽaNO ako Mária Šofranko či Richard Vašečka. Podľa nich správa europoslanca Matića nerešpektuje princíp subsidiarity a prekračuje kompetencie europarlamentu.

Zbytočný poplach, tvrdí Beňová

Vášne upokojuje europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová. "Táto správa nijakým spôsobom nemôže zasahovať do našej vlastnej právnej úpravy v týchto oblastiach, jednoducho to nemá žiadny presah do právnych systémov členských štátov,“ tvrdí Beňová.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Hnev v koalícii

Týmto krokom si OĽaNO pohnevalo aj koaličných partnerov. Strany SaS a Za ľudí sú proti prijatiu uznesenia a o iniciatíve časti OĽaNO dokonca ani nevedeli. "Nie, nemali sme o tom žiadne informácie. Bude kvôli tomu zvolané poslanecké grémium, kde budeme žiadať, aby bol daný návrh stiahnutý,“ povedal hovorca SaS. "Nevedeli sme o tom, s nikým to nebolo prediskutované,“ dodal podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga. Tento problém sa teraz zrejme presunie na koaličnú radu.

Poslankyňa Za ľudí jej dala košom

Za návrh sa rozhodne nepostavila poslankyňa Vladimíra Marcinková, ktorá hlasovala proti nemu. "Pani Záborská s ďalšími kolegami sa znovu snaží v pléne parlamentu otvoriť debatu o potratoch. Neviem si inak vysvetliť, že pre nás nijako nezaväzujúci dokument Európskeho parlamentu posúva na rokovanie Národnej rade," myslí si Marcinková.