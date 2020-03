Nový minister školstva Gröhling chce pre koronavírus ako prvé riešiť termíny maturít a skúšok

BRATISLAVA - Prioritne riešiť pre koronavírus termíny maturít, prijímačiek či zápisov na školy a vrátiť slovenských študentov a učiteľov naspäť na Slovensko. To sú len niektoré kroky, ktoré chce podniknúť nastupujúci minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Uviedol, že po prevzatí ministerstva chce, aby zasadol krízový štáb a začal riešiť ďalšie kroky. Poukázal na to, že v spolupráci s viacerými organizáciami v školstve v týchto dňoch vzniká portál, ktorý bude určený pre rodičov, zriaďovateľov a školy týkajúci sa výučby v aktuálnych podmienkach.

Gröhling uviedol, že na základe odporúčania ústredného krízového štábu budú riešiť termíny maturít, prijímačiek či zápisov na školy. „Ak budú odporúčania pretrvávať ďalšie týždne, oslovím Slovenskú rektorskú konferenciu, aby, ak to bude nutné, umožnili neskorší termín prijímacích skúšok,“ prezradil. Dodal, že by sa malo hľadať aj riešenie priebehu letného semestra na vysokých školách, odovzdávanie záverečných prác či štátne skúšky. Nastupujúci minister uviedol, že chce osloviť aj komisárku Európskej únie pre vzdelávanie Mariyu Gabriel a požiadať ju, aby vyzvala európske univerzity na zohľadnenie situácie v Európe a umožnenie neskoršieho prijatia študentov.

Gröhling poukázal na to, že slovenskí študenti chodia študovať aj na zahraničné školy a pri predĺžení núdzového stavu by potrebovali neskorší termín. Po vymenovaní vlády chce spolu so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Martinom Klusom (SaS) hľadať riešenie, ako dostať domov študentov aj učiteľov, ktorí sú aktuálne v zahraničí a nemôžu sa vrátiť. „Ak to bude nutné, zabezpečíme umiestnenie do karantény v zariadeniach ministerstva školstva,“ povedal.

Po prevzatí ministerstva chce nový minister zvolať krízový štáb a začať riešiť ďalšie kroky. Priblížil, že v spolupráci s viacerými organizáciami v školstve v týchto dňoch vzniká portál, ktorý bude určený pre rodičov, zriaďovateľov a školy týkajúci sa výučby v aktuálnej situácii. Bude obsahovať všeobecné informácie pre školy a rodičov, informácie k zápisom na materské, základné aj stredné školy či pokyny k pracovnoprávnym otázkam pre školy. Taktiež aj informácie o digitálnej výučbe, ktoré podľa neho združia všetky platformy a aplikácie na digitálne vzdelávanie, aby sa tam, kde majú žiaci aj školy techniku, mohla výučba konať aj na diaľku.

Gröhling absolvoval štúdium v odbore navrhovanie a výroba obuvi a galantérneho tovaru na Strednej priemyselnej škole obuvníckej v Partizánskom a neskôr vyštudoval právo na Bratislavskej vysokej škole práva. Podnikal v oblasti vizáže a maskérstva. Taktiež prevádzkoval sieť kaderníckych salónov. Vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2016 kandidoval ako člen politickej strany Sloboda a Solidarita (SaS).

V parlamente pôsobil ako podpredseda Mandátového a imunitného výboru NR SR a overovateľ Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Od roku 2017 pôsobil tiež ako poradca pre oblasť školstva pre úrad Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Gröhling v rámci straníckych štruktúr SaS pôsobí ako tímlíder pre školstvo. Postu by sa mal ujať hneď po vymenovaní novej vlády prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, teda v sobotu 21. marca popoludní.