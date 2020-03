Nová vláda i krízový štáb by mohli zasadnúť ešte v sobotu

BRATISLAVA - Nová vláda by mohla zasadnúť ešte v sobotu (21. 3.) po svojom vymenovaní a po tom, ako si líder OĽaNO a nový premiér Igor Matovič prevezme úrad vlády. Zasadnúť by mohol ešte v ten deň aj krízový štáb. Predpokladajú to budúci ministri školstva Branislav Gröhling (SaS) a zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Gröhling priblížil, že na vláde by sa mali schvaľovať niektorí štátni a generálni tajomníci. Prioritou podľa neho je situácia v súvislosti s novým koronavírusom. Poznamenal, že už v sobotu by mal byť aj krízový štáb. V nedeľu (22. 3.) by sa mali podľa jeho slov v tejto súvislosti stretnúť rezort školstva a zdravotníctva.

Pripustil, že následne by mohol krízový štáb zasadať aj v pondelok (23. 3.). "Myslím si, že iniciatíva aj zo strany pána premiéra je, že sa budeme stretávať každý deň," dodal Gröhling. "Včera sme o tom diskutovali, že by sme veľmi radi hneď riešili situáciu zostra," povedal v súvislosti so sobotňajším krízovým štábom Krajčí. To, či naozaj krízový štáb zasadne ešte v sobotu, sa podľa jeho slov treba pýtať Matoviča.