Premiér Pellegrini po rokovaní vlády: Vypíšeme nové výberové konanie na členov Rady ÚVO

Predseda vlády SR Peter Pellegrini

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA - Výberové konanie na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie by malo byť vypísané nanovo. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini. Vyberať by sa mali traja noví členovia.