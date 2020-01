Miroslav Lajčák: Presun vojakov nebol rozhodnutím vlády, ale rozhodnutím velenia NATO

BRATISLAVA – Presun slovenských vojakov v Iraku na výcvikovej misii Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorí boli dočasne premiestnení do inej krajiny, nebol rozhodnutím vlády, ale rozhodnutím velenia NATO. Pred rokovaním vlády to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).

"Všetko to, čo sa okolo nich deje, je rozhodnutie velenia Aliancie a tak to má byť," povedal Lajčák s tým, že Aliancia myslí na ich bezpečnosť. "Je naivné si myslieť, že my sa dokážeme lepšie postarať o ich bezpečnosť ako Severoatlantická aliancia," povedal šéf slovenskej diplomacie. Zároveň tvrdí, že NATO bude o ďalších krokoch informovať. "Situácia je každodenne vyhodnocovaná. Nikto však nebude robiť nič nasilu. Prebiehajú veľmi intenzívne konzultácie s irackou vládou," povedal Lajčák.

Na otázku, či mala byť informácia o presune slovenských vojakov do Kuvajtu zverejnená, šéf slovenskej diplomacie uviedol, že išlo o informáciu, ktorá išla po línii rezortu obrany. O presune slovenských vojakov z Iraku informoval poslanec Národnej rady SR Robert Fico (Smer-SD). Napätie na Blízkom východe eskalovalo po útoku americkej armády, po ktorom zomrel iránsky generál Kásem Solejmání. Spojenci z krajín NATO dočasne zmrazili svoju výcvikovú misiu v Iraku, po dohode s irackými orgánmi sú však pripravení v nej pokračovať.