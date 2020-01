Vláda bude rokovať o ekonomických a finančných otázkach: Budú hovoriť aj o autodopravcoch

"Členovia vlády a Bankovej rady NBS budú hovoriť najmä o aktuálnych finančných a ekonomických otázkach," informuje tlačový úrad vlády. Materiál predkladaný guvernérom NBS Petrom Kažimírom zatiaľ nezverejnili. Kabinet by podľa medializovaných informácií mal v stredu hovoriť aj o požiadavkách autodopravcov. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) by mali informovať o dopadoch jednotlivých návrhov.

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) pritom v utorok po dvoch týždňoch obnovila štrajk. Zdôvodnila to tým, že vláda naťahuje čas pri rokovaní o jej požiadavkách a poukázala aj na nesplnený prísľub premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), že poplatky domácich autodopravcov klesnú na úroveň okolitých krajín v rámci skupiny V4.

Na aroganciu reagujú štrajkom

Autodopravcovia trvajú na znížení sadzieb dane z motorových vozidiel o 50 % a na výraznom zvýšení zliav pri platení mýta pre nákladné vozidlá na 18 až 26 percent v závislosti od počtu najazdených kilometrov. "My chceme výsledky, nie stále štrajkovať, ale zo strany politikov je arogancia, a preto sme sa vrátili späť na hraničné priechody," poznamenal zástupca autodopravcov. Predošlý protest autodopravcov trval sedem dní do 13. januára a neskôr ho podporilo aj Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia, ktoré vstúpilo do štrajkovej pohotovosti.

Protest sa skončil po tom, ako premiér navrhol autodopravcom rokovanie s príslušnými ministrami o ich požiadavkách, no podmienil to uvoľnením hraničných priechodov a stiahnutím kamiónov. Zástupcovia UNAS nedávno odmietli návrhy ministerstva financií na výrazné zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel, ako aj návrh ministerstva dopravy na zvýšenie zliav na mýto. Naopak, ČESMAD Slovakia tieto návrhy predbežne prijal.