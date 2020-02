Parlament v Severnom Macedónsku jednomyseľne odhlasoval vstup do NATO: Vyvesili aj vlajku

SKOPJE - Poslanci severomacedónskeho parlamentu v utorok jednomyseľne ratifikovali protokol o vstupe tejto juhoeurópskej krajiny do Severoatlantickej aliancie. Informovala o tom agentúra AP. Za ratifikáciu prístupového protokolu zahlasovalo všetkých 114 prítomných poslancov 120-členného parlamentu Severného Macedónska. Počas krátkej ceremónie bola pred parlamentnou budovou v Skopje vyvesená vlajka NATO.

"Vstupom do (Severoatlantickej) aliancie nevstupujeme len do medzinárodnej organizácie," povedal poslancom pred začatím hlasovania prezident Severného Macedónska Stevo Pendarovski. "Členstvo v najsilnejšej vojensko-politickej aliancii na svete je privilégium, ale aj obrovská zodpovednosť," vyhlásil. Hlasovanie nazval významným krokom v dovŕšení štátnosti krajiny a zárukou územnej celistvosti a zvrchovanosti. Hlasovanie sa uskutočnilo niekoľko týždňov skôr, ako bolo pôvodne plánované. Súčasný parlament sa má totiž koncom tohto týždňa rozpustiť, keďže 12. apríla sa budú v Severnom Macedónsku konať parlamentné voľby. Prístupový protokol Severného Macedónska do Aliancie podpísali vlani vo februári veľvyslanci 29 členských štátov NATO.

Prvou krajinou, ktorá protokol ratifikovala, bolo Grécko. Následne sa pridali aj ďalšie krajiny Aliancie, pričom dodnes tak nespravilo už len Španielsko, kde má hlasovanie prebehnúť v marci. Vstupu Severného Macedónska do NATO dlhé roky bránil spor so susedným Gréckom. Ten sa v roku 2018 podarilo vyriešiť prelomovou dohodou, ktorú obe krajiny dosiahli so zámerom normalizovať po takmer 30 rokoch svoje napäté vzťahy. Macedónsko sa v súlade s dohodu premenovalo na Severné Macedónsko, aby sa jeho názov viac nezhodoval s názvom susedného gréckeho regiónu, čím vyhovelo požiadavke Atén. Grécko zase súhlasilo s tým, že podporí snahu o členstvo Severného Macedónska v NATO aj Európskej únii.