Aj keby sa maďarské strany dohodli, podľa Mózesa by im to nezaručilo úspech

BRATISLAVA - Aj keby sa maďarské politické strany dohodli na spolupráci, nezaručilo by im to úspech vo voľbách. Reagoval predseda Maďarskej komunitnej spolupatričnosti (MKÖ-MKS) Szabolcs Mózes na posledné predvolebné prieskumy.

Tie ukazujú, že strany zastupujúce maďarskú menšinu na Slovensku sú na hranici zvoliteľnosti do parlamentu. Agentúra Polis v prieskume pre TV JOJ namerala MKÖ-MKS a Mostu-Híd zhodne 5,2 percenta voličských preferencií. Podľa prieskumu agentúry Focus by sa do Národnej rady SR nedostali. Mózes hovorí, že nič nezaručuje úspech vo voľbách, lebo maďarskí voliči sú sklamaní z politiky posledných rokov. „Maďarskí voliči chcú zmenu, nielen na celoštátnej úrovni ako voliči opozície, ale aj na úrovni maďarskej politiky na Slovensku,“ uviedol.

Medzi stranami orientovanými na menšinového voliča sa konalo v uplynulých mesiacoch niekoľko neúspešných rokovaní o podobe možnej vzájomnej spolupráce. Rozhovory Mosta-Híd a Strany maďarskej komunity (SMK) o vytvorení volebnej strany s menšou Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDA) však stroskotali na nesúhlase republikového predsedníctva SMK. Následne sa nepodarilo dohodnúť na rokovaní piatich strán, kde SMK a jej partneri podmieňovali spojenectvo tým, že Most-Híd vylúči povolebnú spoluprácu so Smerom-SD.

„Rozšírenie rokovania o ďalšie politické subjekty znemožnilo možnosť dohodnúť sa,“ povedala hovorkyňa Mostu Klára Magdeme. Na otázku, či v kontexte predvolebných prieskumov neľutujú, že sa nespojili, konkrétne neodpovedala. Mózes tvrdil, že sa úprimne snažili o dohodu. Spolupráca maďarských strán podľa neho mohla byť širšia, ale vraj chýbala vôľa z druhej strany.

Spolupráca mimoparlamentných strán

Na spolupráci sa nakoniec dohodli len maďarské mimoparlamentné strany SMK, Maďarské fórum (MF) a hnutie Spolupatričnosť, ktoré vytvorili spoločnú volebnú kandidátku Maďarskej komunitnej spolupatričnosti. „Je nám ľúto, že sa nepodarilo dať dokopy ešte širšiu dohodu, ale robili sme, čo sa dalo až do poslednej chvíle,“ komentuje hovorca SMK Róbert Králik.

Zároveň tvrdí, že sa s Mostom rozišli, lebo si nechával otvorené zadné dvierka aj pre spoluprácu so Smerom-SD. „Teraz už je zbytočné sa k tomu vracať, na našej kandidátke nájdu svoje zastúpenie rôzne voličské skupiny maďarských voličov. 4,3 percenta pre Maďarskú komunitnú spolupatričnosť berieme ako pozitívny signál, keďže respondenti agentúry sa stretli prvýkrát s týmto názvom, napriek tomu Focus nameral pre našu kandidátku viac ako pre SMK pred mesiacom, pričom SMK je dlhodobo zabehnutá značka,“ dodáva Mózes.

Podľa posledného prieskumu agentúry Focus by sa vládny Most-Híd do parlamentu nedostal, keďže by mu svoj hlas odovzdalo len 4,3 percenta voličov. Rovnaké percento získala aj Maďarská komunitná spolupatričnosť. Prieskum agentúry Polis pre TV JOJ nameral obom stranám 5,2 percenta voličských preferencií. Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00.