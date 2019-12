O voľbu poštou požiadalo doposiaľ zhruba 750 Slovákov žijúcich v zahraničí: Čas sa kráti

Ilustračné foto

BRATISLAVA - O voľbu poštou požiadalo doposiaľ približne 750 Slovákov žijúcich v zahraničí. Uviedla to Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR (MV SR). Žiadosť musí byť doručená ministerstvu vnútra poštou alebo e-mailom, a to najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb, to znamená najneskôr 10. januára 2020.