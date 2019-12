Niektorí zamestnanci ministerstva obrany dostali podľa Naďa odmeny do 10-tisíc eur

Ministerstvo zatiaľ tieto tvrdenia nekomentovalo. Vysoké odmeny krátko pred koncom volebného obdobia nie sú novinkou, už v minulosti si obdobne prilepšili viacerí vysoko postavení štátni funkcionári.

„Ak sa potvrdí, že nominanti Slovenskej národnej strany (SNS) rozdávali v rezorte obrany desaťtisícové odmeny pre vybraných ľudí, pôjde o neuveriteľný škandál! Vojaci si nemajú čo obuť a obliecť, infraštruktúra doslova padá vojakom i civilným zamestnancom na hlavu, technika je v katastrofálnom stave a nominanti SNS v tom čase tunelujú rezort obrany cez nehorázne odmeny do vlastných vreciek. To si nikto doteraz nedovolil,“ vyhlásil Naď.

Ministerstvo obrany SR odmieta tvrdenia Jaroslava Naďa. Podľa stanoviska, ktoré poskytla hovorkyňa rezortu Danka Capáková boli všetky odmeny vyplatené v súlade so zákonom. „Na podobné útoky od menovaného pána sme zvyknutí, a tak ako nikdy doteraz, ani na tieto konkrétne osobné útoky nebudeme reagovať. Nemalo by to význam. 14. plat a odmeny, ktoré vyplatil rezort obrany boli udelené v súlade so zákonom. 14. plat bol podľa zákonných pravidiel udelený všetkým profesionálnym vojakom a zamestnancom," uviedla Capáková.

Rezort obrany vyplatil podľa stanoviska odmeny za dobre odvedenú prácu. Sumy ani mená nie je podľa hovorkyne možné zverejniť, pretože ide o ochranu osobných údajov. „Všetky odmeny v rezorte boli udelené za kvalitné plnenie úloh, a to aj nad rámec služobného času a boli vyplatené viac ako 90 percentám profesionálnych vojakov a zamestnancov. Odmenu do desať tisíc eur, ako uvádzate, malo teda viac ako 90 percent ľudí. Odmena nie je nárokovateľnou zložkou platu, a preto jej výška nie je verejnou informáciou a z dôvodu ochrany osobných údajov ju nie je možné zverejniť,“ dodala.