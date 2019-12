Budaj ocenil ponuku Matoviča: Má silnú antikorupčnú agendu a víziu neoligarchickej republiky

„Nevšímali sme si grázlov bývalého režimu, tak sa uchytili v novom,“ povedal Budaj. V budúcoročných parlamentných voľbách kandiduje na listine volebnej strany OĽaNO-NOVA-Kresťanská únia (KÚ)-Zmena zdola.

„Musí prísť k dokončeniu revolúcie aj v zmysle tém spravodlivosti, aj iných vážnych tém,“ myslí si. Za najdôležitejšie výzvy považuje antikorupčný program, environmentálnu krízu, ale aj otázky školstva a zdravotníctva. Budaj pritom uznáva, že sa Slovensko za 30 rokov od Nežnej revolúcie významne posunulo.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Jeho vlastná strana, Zmena zdola, podľa neho kontinuálne nadväzuje na Demokratickú úniu a orientuje sa prevažne na komunálnu politiku. „Pri pôsobení na komunálnej úrovni sme pochopili, že bez významných zmien v parlamente a vláde sa nevylieči ani komunál, obce a mestá. Je to prepojené, musíme urobiť zmenu na oboch úrovniach,“ povedal Budaj.

U nás je koalícia diskriminovaná

Ocenil preto ponuku Igora Matoviča kandidovať spolu s OĽaNO. Hoci spolu s OĽaNO ide do volieb okrem Zmeny zdola aj NOVA a KÚ, rozhodli sa namiesto štvorkoalície kandidovať na listine tzv. volebnej strany. „U nás je koalícia diskriminovaná. Ak uzavriete dvojkoalíciu, kvórum pre vstup do parlamentu sa zvyšuje z piatich na sedem percent. Pri viacerých stranách môže kvórum stúpnuť dokonca až na desať percent,“ vysvetlil Budaj.

„Ako volebná strana išlo do volieb aj SDK. OĽaNO ponúklo takúto verziu s rozšírením názvu, nehľadal sa nový názov. Podľa mňa je to k voličom férové, takíto ľudia na kandidátke sú a OĽaNO to priznáva,“ dodal.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Na prvých desiatich miestach kandidátky sú nové tváre, vedie ju Mária Šofranko. Poslanci tradične figurujú na posledných miestach kandidátnej listiny a budú sa musieť do parlamentu prekrúžkovať vďaka preferenčným hlasom. „Igor Matovič má silnú antikorupčnú agendu, má víziu neoligarchickej republiky. K tomu akoby patrilo, že nechce vytvárať ani politickú oligarchiu a stabilné centrá strán, ktoré pokračujú dekádu, niekedy aj dve. Takáto skupina si vytvára uzavretý svet, niekedy dosť odtrhnutý od reality. Táto Matovičova koncepcia, kde sa do prvej desiatky dávajú noví ľudia, nových ľudí do politiky prináša. Má aj mínusy, ale toto sa jej nedá uprieť,“ uviedol Budaj.

Šéf OĽaNO rešpektoval Budajove názory

Dodal, že Matovič počas celého volebného obdobia rešpektoval jeho názory a nikdy ho nenútil hlasovať v rozpore s jeho presvedčením. Tento systém práce však bude podľa Budaja vystavený skúške, ak sa OĽaNO stane súčasťou budúcej vládnej koalície. „Ak by sa OĽaNO dostalo do vlády, bude musieť táto skupina ľudí prejaviť schopnosť presadzovať spoločnú víziu,“ poznamenal.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Za významný pozitívny posun v priebehu aktuálneho volebného obdobia považuje Ján Budaj zrušenie Mečiarových amnestií. „Ja som to navrhoval už v parlamente v rokoch 1998 - 2002. Potom však nastalo obdobie, keď sa to navrhovalo dosť formálne,“ poznamenal Budaj. Tentoraz však podľa neho zapôsobil aj film o únose a aktivity študentov, ktorých táto téma zaujala.