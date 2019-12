Kalavská demisiu zatiaľ nepodala: Mojím jediným záujmom bol vždy pacient

"Cítila som sa veľmi zle. Na druhej strane som dostala v priebehu týchto dní neskutočné množstvo podporných listov a e-mailov, aby som zostala, aby som myslela na pacientov, lekárov a rozrobenú prácu. Keby človek myslel len sám na seba, určite odíde, lebo si povie, že mu to za to nestojí. Vždy som mala len jeden záujem, a tým bol pacient. Asi sa to v slovenskej politike nenosí alebo je to trápne, nenašlo to odozvu," uviedla.

Stratifikácia podľa Kalavskej nebol jediný projekt, na ktorom rezort pracoval. Ako konštatovala, keď bude dávať odpočet, nebude sa mať za čo hanbiť. Pre slovenské zdravotníctvo toho ministerka podľa jej slov urobila veľa. "Teraz človek už len bilancuje a zvažuje, či mu za to stojí zotrvať ešte dva mesiace a niektoré veci pohnúť dopredu alebo sa zbaliť a odísť," uviedla. Šéfka rezortu rozhodnutie momentálne zvažuje.

"Nerozhodnosť a slabosť to určite nie je. Buchnúť s dverami dokáže každý a nemyslím si, že to je prejav nejakej sily, skôr emócie. Preto keď urobím rozhodnutie, chcem, aby to bolo rozhodnutie, ktoré nebudem ľutovať," dodala. Nástroje, ktorými ministerka chcela pomôcť slovenskému zdravotníctvu, neboli prijaté. "Keď máte infarkt, rakovinu, tak vám je úplne jedno, aká je doba po voľbách. Štát je na to, aby sa staral. Každý sa oháňa tým, že by to bolo politicky zlé. Nie je politicky zlé, že sa o vás nemá kto starať? Že chodíte k doktorovi a neviete ho nájsť? Že ležíte na oddelení, kde vám nevedia pomôcť?" pýta sa Kalavská.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Parlament minulý týždeň neschválil očkovanie ani dlhodobú starostlivosť z dielne ministerstva zdravotníctva. Zákon však podľa Kalavskej nie je len o očkovaní, je to tiež o tom, ako sa správať k ohnisku nákazy. "V súčasnosti sú v celej Európe problémy s osýpkami, my ako štát sa budeme na to len pozerať, keď tu bude mať pol západného alebo východného Slovenska osýpky a nebudú stíhať nemocnice. Potom sa budú obracať na ministerstvo zdravotníctva, čo na to hovorím. Ja som na to odpovedala už zákonom, ktorý ste neprijali," dodala šéfka rezortu. Tento zákon podľa jej slov sumarizoval všetky potreby a mal ich vyriešiť. "Ak o toto nebol záujem v parlamente, tak si hovorím, na čo tu budem predkladať zákony. Komu záleží na zdraví občanov?" pýta sa Kalavská.

Ministerka zdravotníctva minulý týždeň ponúkla svoju funkciu premiérovi. Urobila tak po tom, ako vláda stiahla stratifikáciu z rokovania parlamentu. O novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, nazývanej aj stratifikácia alebo Zdravá zmena, mali poslanci hlasovať po opätovnom preložení. "Myslím si, že robím veľký kus práce. Funkciu ponúkam klubu, aby vybrali niekoho, kto je pre nich prijateľnejší. Mne toto ministerstvo nepatrí, nie som členom strany Smer, veľmi rada túto funkciu ponúknem," konštatovala šéfka rezortu.