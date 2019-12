Reakcie sa hrnú: Obvinenie Fica spustilo vlnu komentárov politických predstaviteľov

"Je to vec pre orgány činné v trestnom konaní a tak ako povedal pán prezident (Milan Lučanský - pozn. red.), vždy budú konať v zmysle zákona," uviedla v reakcii na expremiérovo obvinenie ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). K Ficovým výrokom povedala to isté, čo pred časom predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý si chcel Fica zavolať, aby mu vysvetlil, či je toto "nové smerovanie strany".

Premiér dianie nekomentuje

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nebude komentovať rozhodnutie trestne stíhať predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Rozhodnutia prokuratúry a polície treba podľa neho rešpektovať. "Polícia koná na základe pokynu prokurátora, asi má na to prokurátor dôvod a my musíme rešpektovať, podriadiť sa rozhodnutiu a byť maximálne súčinní bez ohľadu na to, či ste predseda vlády, predseda strany, alebo aj obyčajný pracujúci. V tomto nemôžu existovať žiadne rozdiely, keď chceme povedať, že na Slovensku platí spravodlivosť, právny štát a musíme to rešpektovať," povedal Pellegrini.

Podľa Sakovej ide o vec pre orgány činné v trestnom konaní Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Status zverejnil aj poslanec Ľuboš Blaha, ktorý sa netají svojimi sympatiami k Ficovi. Okrem iného vyhlásil, že Fico povedal len to, čo si myslí celý národ. A pravda sa podľa Blahu umlčať nedá. Okrem iného hovorí aj o tom, že za iný názor vraj hrozí policajný teror.

Anton Hrnko z SNS označil obvinenie Roberta Fica za šikanu. "Sú oveľa vážnejšie vyjadrenia, ktoré hovoril napríklad Michal Truban o drogách vo svojich videách študentom," hovorí Hrnko.

Poslanec Martin Glváč zas pre Denník N uviedol, že polícia by mala vyšetrovať iné trestné činy. „Policajti a prokurátori by sa mali venovať iným trestným činom, ktoré sú flagrantné,“ povedal novinárom. Glváč zároveň tvrdí, že predmetné video Roberta Fica nevidel a nerozumie kontextu. Povedal, že v strane si to ešte musia naštudovať.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

Medzi prvými z opozičných radov žareagoval Ľubomír Galko. "Teraz, keď je už obvinený, budeme sa mu furt všetci naďalej skladať na tú jeho luxusnú ochranku?" pýta sa v statuse poslanec Demokratickej strany.

Zdroj: Facebook/Ľubomír Galko

O Ficovom obvinení hovorí aj strana samotná. "Sme však nútení vysloviť obavu, či toto trestné stíhanie bude viesť aj k promptnej obžalobe a následnému odsúdeniu Roberta Fica. To najhoršie, čo sa môže stať, je to, aby orgány činné v trestnom konaní urobili z tohto populistického politika pred voľbami martýra, ktorý vďaka tomu vyhrá voľby a Slovensko ešte viac zapadne do osídiel organizovaného zločinu, rasizmu a celkovej vulgarizácie verejného života," tvrdí Demokratická strana v tlačovej správe.

Reaguje aj podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga. "Toto je však vizitka Roberta Fica. Keď šíri a podnecuje nenávisť, mal by si byť vedomý možných dôsledkov," konštatuje Šeliga.

Zdroj: facebook/juraj šeliga

Konanie NAKA okomentoval aj líder OĽaNO Igor Matovič, podľa ktorého sú Ficove dni zrátané. "Je poľutovanihodné, že sa k takýmto praktikám uchyľuje trojnásobný premiér len preto, lebo sa obáva, že jeho pobyt na slobode sa nezadržateľne kráti," myslí si Matovič.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Sulík hovorí, že Fico je pôvodca 12-ročného zla

„Za dvanásť rokov vlády Roberta Fica boli napáchané miliardové škody, prebieha tu denno-denná korupcia pred očami svedkov a patríme k najskorumpovanejším krajinám Európy. Občania necítia podporu štátu, neriešia sa dlhodobé súdne spory, ťaháme sa tu v mori byrokracie a nikto, kto má v tejto krajine nejakú moc, to nerieši. A Robert Fico, pôvodca tohto zla, ten, ktorý naťahal do politiky zlodejov a oligarchov, je namiesto tohto všetkého obvinený z hanobenia rasy. Je naozaj najvyšší čas na nové voľby," vyhlásil Sulík.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) mohla NAKA obviniť Roberta Fica až po voľbách. „Nevidíme nejaký zásadný dôvod, prečo to bolo nevyhnutné teraz. Efektom bude len to, že urobia z Roberta F. martýra a Kotleba z obavy o svojich voličov pritvrdí svoju komunikáciu,“ uvádza sa v stanovisku KDH, ktoré zaslal hovorca hnutia Stano Župa. Spoločnosť podľa hnutia očakáva konanie vo veci Trnka - Počiatek a iných skutočností. „Zdá sa, že najviac zákaziek na robenie reklamy v predvolebnom zápase od politických strán získala NAKA. Dvetisíc billboardov nemá ten efekt ako keď vás NAKA obviní tri mesiace pred voľbami z niečoho, za čím je cítiť politiku. Reklamné služby NAKA už ´využilo´ OĽaNO a teraz aj Smer,“ uzavrelo KDH.

Fico dostal podľa Kollára vlastnou lopatou po hlave

Zákon, podľa ktorého Roberta Fica stíhajú, si odsúhlasil on sám, myslí si predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Jeho hnutie bolo proti tomuto návrhu a preto proti nemu aj hlasovalo. „Myslíme si, že za vyslovenie názoru by človek nemal byť trestne stíhaný. Robert Fico dostal vlastnou lopatou po hlave. Uvedomujem si, že to povedal v návale emócií a že sa s týmto názorom mohla stotožniť veľká časť krajiny, cez to všetko, dnes je to trestným činom,“ konštatoval Kollár. Meter však musí podľa neho platiť pre všetkých rovnako. „Po voľbách 2020 sa hnutie Sme rodina bude snažiť tento návrh zákona upraviť preto, lebo za názor, aj keď je zlý, by nikto nemal byť stíhaný ako v 50. rokoch,“ dodal líder hnutia.

Predseda strany Socialisti.sk si myslí, že ide o historické rozhodnutie. "V otázkach antifašizmu nie som ochotný robiť kompromisy aj za cenu poklesu popularity. Sú to otázky základnej hodnotovej orientácie. Sú to vážne veci. My politici sme zodpovední za atmosféru v spoločnosti a sme povinní vážiť slová, ak nechceme, aby sa napätie, polarizácia a studená občianska vojna v spoločnosti ešte viac vyhrocovala. Robert Fico zašiel priďaleko," vyhlásil líder strany Eduard Chmelár.

Zdroj: Facebook/Eduard Chmelár

Slušného politika by podľa politológa ani nemohli obviniť z rasizmu

U slušného politika by ani nemohlo dôjsť k tomu, aby bol obvinený z rasizmu, povedal politológ Grigorij Mesežnikov. Reagoval tak na obvinenie Roberta Fica vyšetrovateľom NAKA z trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu. Mesežnikov je presvedčený, že bývalý viacnásobný premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico neodstúpi zo svojej funkcie a bude kandidovať v najbližších parlamentných voľbách.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

„Mazurek (ĽSNS) bol odsúdený z trestného činu a každý, kto ho schvaľuje, sa dopúšťa trestného činu,“ poznamenal politológ. Neočakáva, že kvôli obvineniu predsedu Smeru-SD klesnú preferencie strany. Mesežnikov vyzdvihol činnosť polície. V minulosti totiž pokusy postihovať politikov z rasizmu neboli úspešné, ako napríklad v prípade bývalého poslanca NR SR a vtedajšieho predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Jána Slotu.

„Postup polície považujem za štandardný postup, či je to pred voľbami alebo po voľbách, nie je dôležité. Skôr sa mi zdá, že video Roberta Fica na základe, ktorého je obvinený, bolo tendenčné. Chcel ním osloviť svojich priaznivcov takýmto spôsobom,“ myslí si Mesežnikov. Tvrdí, že Smer-SD má dôvod na zamyslenie sa nad tým, kto je na čele strany, aj keď Roberta Fica stále vníma ako jej najsilnejšieho predstaviteľa. Robert Fico je podľa Mesežnikova nacionalistický politik, ktorý súčasný fašizmus vôbec nevníma, aj keď je súčasťou parlamentu.