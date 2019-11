Pellegrini a Vallo vystrašili Drobu! Zrušenie bratislavskej župy, esemesky všetko zmenili

BRATISLAVA – Tvrdenie o racionálnej nevyhnutnosti zlúčiť Bratislavu a Bratislavský kraj do jedného samosprávneho celku je populistickým vyjadrením, ktoré nie je podložené žiadnou relevantnou analýzou. Predseda BSK Juraj Droba to uviedol v súvislosti s vyhláseniami predsedu vlády Petra Pellegriniho a primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorí sa zhodli, že by Bratislava mala plniť funkcie samosprávneho kraja. Neskôr svoje vyjadrenie na sociálnej sieti zmenil. Vraj je všetko v poriadku.

Bratislavský župan Juraj Droba včera na Facebooku uviedol, že premiér spolu s primátorom hlavného mesta včera po mimoriadnom rokovaní bez jeho vedomia oznámili, že chcú zrušiť Bratislavský samosprávny kraj. Podľa neho ide o populistický návrh. Po pár hodinách však svoje vyjadrenie opravil. Písal si s Matúšom Vallom a všetko je v poriadku.

Súťaž v populistických návrhoch?

„Predseda vlády (s ktorým mám korektný pracovný vzťah) a primátor Bratislavy (s ktorým mám nadštandardne dobrý pracovný vzťah) dnes bez môjho vedomia oznámili, že chcú zrušiť Bratislavský samosprávny kraj,“ uviedol na sociálnej sieti s tým, že chcú zrušiť osem, ale len jeden kraj. Podľa neho to zaznelo „len mimochodom“, na ich spoločnej tlačovej konferencii. Podľa Drobu nebolo rozdelenie Slovenska na župy nastavené správne.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Všeobecný konsenzus o alternatíve tohto rozdelenia však neexistuje. „To ale neznamená, že budeme súťažiť v populistických návrhoch. Neviem, či si premiér SR uvedomuje, aké dôležité kompetencie kraj má,“ napísal Droba s tým, že sa župa stará sa o stovky kilometrov ciest, desiatky stredných škôl, ale aj o zariadenia sociálnych služieb a zdravotnícke zariadenia. „Ak magistrátu za minulých vedení robilo problém odpratať v zime sneh z ciest a chodníkov, naozaj je pripravený prevziať na seba nové náročné úlohy?“ pýta sa Droba.

Edit: Všetko je v poriadku

„Nehovoriac o tom, že vyššie územné celky sú ako právnické osoby priamo naviazané na množstvo eurofondov, ktorých čerpanie by bolo nepremysleným prechodom zo župného systému ohrozené. Toto je riziko, ktoré si nemôžeme dovoliť podstúpiť,“ uviedol bratislavský župan. Aj podľa neho však treba zjednodušiť trojúrovňový systém riadenia v Bratislave. „Mestské časti, magistrát a župa sa môžu občas naozaj kompetenčne stretnúť „na jednej ulici“.“

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Droba je otvorený debatám o zmenách či zefektívnení riadenia územia. „Len si treba uvedomiť, že tak ľúbivé zrušenie žúp prinesie úsporu maximálne v odmenách poslancov a jedného župana. Kompetencie však zostanú. A s nimi aj zodpovednosť,“ dodal. Po niekoľkých hodinách však zrejme názor zmenil a príspevok upravil. „EDIT: S primátorom sme si písali, vec je vyjasnená. Všetko v poriadku.“ Zdá sa, že problém je zažehnaný.

Bratislavský kraj je zbytočný medzičlánok

Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa po stredajšom rokovaní vlády vyjadril, že mesto Bratislava so svojím okolím by malo plniť aj služby kraja. Existencia samostatného hlavného mesta a zároveň aj BSK nemá podľa neho opodstatnenie, Pellegrini vníma kraj ako zbytočný medzičlánok. Podporil by preto zlúčenie mesta Bratislava a BSK do jedného s tým, že by primátor plnil úlohy aj predsedu kraja.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

„Hovoríme úplne to isté, je to niečo, čo sa musí udiať,“ reagoval na Pellegriniho slová Vallo. Upozornil, že ak v iných regiónoch má decentralizované riadenie a krajská samospráva zmysel, v samotnej Bratislave to tak nie je. Tri úrovne riadenia vytvárajú podľa neho nesystémovosť a spôsobujú frustráciu obyvateľov. „Ak majú ostať župy, budem sa usilovať o to, aby bola Bratislava samostatným krajom,“ dodal.